Фаулер: "Лучшая чемпионская гонка в истории Премьер-Лиги"

Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Робби Фаулер считает, что в этом сезоне болельщики стали свидетелями лучшей чемпионской гонки в истории Премьер-Лиги.

В преддверии заключительного тура сезона "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся в одном очке друг от друга — и на колоссальном расстоянии от остальных команд.



В последние недели оба лидера демонстрировали яростное желание завоевать титул, и это приводит Фаулера в восторг.



"Это лучшая чемпионская гонка, потому что это происходит прямо сейчас, на наших глазах. Каждый получает от этого удовольствие, и никто не желает уступать титул".



"В прошлом мы неоднократно видели, что на данной стадии сезона чемпион уже определен, хотя, наверное, каждый хочет, чтобы интрига сохранялась до последнего дня".



"Пеп Гвардиола на днях сказал, что медиа предвзято относятся к его команде, желая победы "Ливерпуля", но я так не думаю. Люди наслаждаются этим, потому что две удивительных команды идут ноздря в ноздрю уже так долго".



"Никто не желает уступать, и я думаю, обе команды великолепны", — сообщил Фаулер Sky Sports.