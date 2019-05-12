Сульшер потребовал от игроков МЮ вернуться из отпусков в форме

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил своих игроков, что те должны вернуться к началу предсезонного периода, уже находясь в хорошей форме.

Выиграв 14 из своих первых 17 матчей во главе "Юнайтед", затем Сульшер отпраздновал только две победы из 11 возможных. В результате сезон завершается для "дьяволов" разочарованием и без путевки в Лигу Чемпионов.



Недавно Оле Гуннар сказал, что некоторые игроки уже сыграли свой последний матч за "Юнайтед". Однако и к тем, кто уцелеет, Сульшер поблажек делать не будет. Норвежский специалист хочет, чтобы его подопечные поработали над своим физическим состоянием во время летних отпусков.



"У каждого из игроков будет своя программа, которую они должны выполнить летом. Мы ожидаем, что они будут готовы к 1 июля, когда мы начнем предсезонный период".



"Мы не собираемся тратить первые 10 дней, чтобы привести из в форму. Они уже должны быть готовы. Наши летние каникулы будут дольше, чем у остальных больших команд, поэтому мы должны использовать это как преимущество".



"Это не угроза, но те, кто не будут готовы к 1 июля, вероятно, останутся здесь и не поедут с нами в турне (по Австралии), потому что там нам нужны только те игроки, которых мы сможем использовать", — цитирует Сульшера The Telegraph.