38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 12 мая будут сыграны все 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция



Гол Венсана Компани на 70-й минуте матча против "Лестера" в минувший понедельник вплотную приблизил "Манчестер Сити" к титулу — до чемпионства всего один шаг. Но "Брайтон" уже продлил свою прописку в Премьер-Лиге, что положительно повлияло на "чаек" — против "Арсенала" они предстали раскрепощенной командой, справедливо добыв ничью на "Эмирейтс". "Горожане" выиграли все четыре последних встречи с "Брайтоном" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне залечил заднюю поверхность бедра, но Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Фернандиньо все еще лечатся.



Дэвид Проппер и Хосе Искьердо остаются единственными потерями "Брайтона". Капитан Бруно Салтор сыграет свой последний матч перед завершением карьеры.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00



"Тоттенхэм" совершил героический камбэк против "Аякса" в минувшую среду, но и оставил немало сил — физических и моральных — в Амстердаме, что может быть на руку "Эвертону", который не только свеж, но и в отличной форме, проиграв лишь один из семи последних матчей и в шести из них сохранив свои ворота на замке. В 12 последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "шпоры" ни разу не уступили.



К трехматчевым дисквалификациям приступают игроки "Тоттенхэма" Хуан Фойт и Сон Хен Мин. У Яна Вертонгена травма лодыжки. Данни Роуз и Виктор Ваньяма под вопросом.



"Эвертон" будет лишен нападающего Ришарлисона, который получил ушиб ребер в предыдущем матче. Также травмирован Доминик Калверт-Левин. Андре Гомеш возвращается после дисквалификации.



САУТГЕМПТОН — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



"Саутгемптон" с успехом решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге — в отличие от "Хаддерсфилда", который вылетает и делает это с последнего места. Будущее "святых" выглядит гораздо перспективнее с Ральфом Хазенхюттлем, чем будущее "терьеров" с неопытным Яном Зивертом, которому предстоит испытание Чемпионшипом, да и еще перед пристальным взором нового владельца клуба. В четырех последних встречах соперников во всех турнирах "Саутгемптон" ни разу не уступил.



Защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор, как ожидается, пропустит этот матч из-за травмы паха. Ангус Ганн, не игравший с "Вест Хэмом", должен вернуться в ворота. Майя Йошида по-прежнему отсутствует.



"Хаддерсфилд" точно будет лишен Эрика Дурма, тогда как Матиас Йоргенсен и Крис Леве под вопросом. В воротах сыграет резервный голкипер Джоэл Коулмен.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КАРДИФФ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" удручающим образом завершает этот сезон и в пятый раз из шести после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию финиширует за пределами топ-4. Однако "красные дьяволы" все еще могут стать пятыми вместо шестых и сразу попасть в групповой этап Лиги Европы, минуя квалификацию. "Кардиффу" уже ничего не надо — "ласточки" вылетели и лишь могут напоследок попытаться хлопнуть дверью. В восьми последних встречах соперников в рамках чемпионата "Юнайтед" ни разу не проиграл, одержав шесть побед.



"Юнайтед" может задействовать юниоров вроде Тахита Чонга, Анхеля Гомеса и Мейсона Гринвуда. Антонио Валенсия попрощается с клубом после 10 сезонов выступлений. Джесси Лингард должен вернуться посл травмы, но насчет Алексиса Санчеса, Антони Мартиаля и Ромелу Лукаку такой уверенности нет.



"Кардифф" не сможет рассчитывать на Харри Артера и Виктора Камарасу.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



В минувший вторник против "Барселоны" "Ливерпуль" доказал, что никогда нельзя терять веру, и тот сумасшедший камбэк должен вдохновить "красных" на матч с "Вулверхэмптоном", хотя шансы дождаться осечки "Манчестер Сити" в параллельном поединке невелики. "Волки" уже гарантировали себе седьмое место и лишь могут подкрепить свой статус грозы больших команд. "Ливерпуль" выиграл все четыре последних встречи с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге.



После своих болячек вернутся в строй звезды "Ливерпуля" Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Мохамед Салах. Наби Кейта и Роберто Фирмино по-прежнему травмированы.



"Вулверхэмптон" избавлен от кадровых проблем и может в 15-й раз в этом сезоне Премьер-Лиге не изменить стартовый состав относительно предыдущего матча.



ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 17:00



Обоим командам уже не за что сражаться. "Лестеру" не стать седьмым, а "Челси" гарантировал себе место в топ-4 и всеми мыслями на финале Лиги Европы 29 мая. Тем не менее, Брендан Роджерс, наверняка, захочет порадовать своих фанатов перед уходом на летние каникулы, особенно после четырех побед в пяти предыдущих домашних матчах Премьер-Лиги. "Синие" выиграли шесть раз в семи последних выездах на "Кинг Пауэр" во всех соревнованиях.



Свой прощальный матч за "Лестер" могут провести Данни Симпсон и Синдзи Окадзаки. Мэтти Джеймс и Даниэль Амарти все еще травмированы.



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен под вопросом из-за травмы, полученной против "Айнтрахта" в минувший четверг. Рубен Лофтус-Чик в порядке, несмотря на мышечную судорогу.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 17:00



В преддверии заключительного домашнего матча — перед выбыванием в Чемпионшип — "Фулхэм" утвердил Скотта Паркера в качестве постоянного рулевого, отметив улучшение игры команды в последние недели. "Ньюкасл" уже давно в безопасности, но продолжает создавать проблемы соперникам, как в этом убедился "Ливерпуль" в прошлый уикенд. "Дачники" выиграли восемь из девяти последних встреч с "сороками" на своем поле в рамках чемпионата.



"Фулхэму" предстоит оценить состояние крайнего защитника Дениса Одои, который перенес сотрясение в прошлом месяце.



Потери "Ньюкасла" в этом матче будут исчисляться Деандре Йедлином, Флорином Леженом, Ки Сун Юном, Шоном Лонгстаффом и Мигелем Альмироном.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ 17:00



"Кристал Пэлас" и "Борнмут" в очном противостоянии решат, кто из них финиширует на 12-й строчке в таблице. "Орлы" являются второй худшей командой дивизиона по набранным очкам дома в этом сезоне, а "вишенки" пропустили уже 65 голов — только три вылетевших коллектива больше. "Пэлас" выиграл лишь один из семи последних матчей против "Борнмута" в рамках Премьер-Лиги.



Заключительный матч сезона пропускают игроки "Пэлас" Джеймс Томкинс, Мамаду Сако и Джеффри Шлюпп. Скотт Данн и Кристиан Бентеке под вопросом.



Ворота "Борнмута" вновь будет защищать молодой Марк Травес. Среди травмированных значатся Дэн Гослинг, Дэвид Брукс и Доминик Соланке.



БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 17:00



Отвлекшись на Лигу Европы, "Арсенал" пустил на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге, где набрал лишь одно очко из 12 последних и теперь уже не попадает в топ-4, но все еще может получить путевку в Лигу Чемпионов, если в конце мая одолеет "Челси" в Баку. Проблемы соперника, особенно на выездах, вселяют в "Бернли" надежду, чтобы порадовать своих болельщиков перед летними каникулами. "Бордовые" проиграли все девять последних встреч с "канонирами" во всех турнирах.



Впервые с марта за "Бернли" может сыграть нападающий Питер Крауч. Фил Бардсли оправился после рассечения ноги.



Защитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс снова доступен после матча дисквалификации. Роб Холдинг, Эктор Беллерин, Аарон Рэмси, Денис Суарес и Данни Уэлбек травмированы.



УОТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Уотфорд" сыграет свой последний матч в Премьер-Лиге, но не в сезоне — впереди еще финал Кубка Англии против "Манчестер Сити". Для "Вест Хэма" это возможность обойти своего соперника и финишировать в верхней половине таблицы. В четырех последних выездах к "шершням" в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" ни разу не выиграли.



Полузащитник "Уотфорда" Этьен Капу решил свои проблемы с пахом. Также поправился Мигель Бритос.



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс. Деклан Райс и Фелипе Андерсон оправились после вирусного заболевания. Джек Уилшир впервые с сентября выйдет в старте.