Мерсон допускает увольнение Сульшера в случае поражения от "Кардиффа"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" может уволить своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, если завершит сезон домашним поражением от "Кардиффа".

Возглавив "красных дьяволов" в декабре, Сульшер выиграл 10 из своих 11 первых матчей. "Юнайтед" значительно улучшил свое турнирное положение и стал претендентом на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



В марте Оле Гуннар заключил постоянный контракт с "Юнайтед", и тогда же результаты "дьяволов" резко пошли на убыль — в преддверии заключительного тура МЮ уже не имеет шансов попасть в Лигу Чемпионов.



В 10 последних матчах "Юнайтед" одержал только две победы, и Мерсон ожидает, что для Сульшера наступят серьезные последствия, если сезон завершится унижением от вылетевшей из Премьер-Лиги команды.



"Меня ничего не удивляет в футболе, и если они проиграют "Кардиффу", то кто знает, что случится. Я бы не стал загадывать. Я не думаю, что у Сульшера столь же роскошный контракт, как был у Моуриньо, поэтому им не придется платить еще 15 миллионов фунтов, чтобы уволить его. Если они не выиграют этот матч, серьезные встречи ему обеспечены, как минимум".



"Если они не раздавят "Кардифф", ты серьезно задумаешься, а не было ли назначение Сульшера ошибкой. Если бы он выдал такую серию поначалу, то был бы постоянным тренером сейчас? Нет, не был бы", — сообщил Мерсон в эфире.