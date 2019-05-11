Юри Тилеманс ожидает вернуться в "Монако"

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс ожидает, что грядущим летом ему придется вернуться в "Монако".

Тилеманс великолепно проявил себя за полсезона аренды на "Кинг Пауэр", и "лисы" уже выразили намерение выкупить игрока сборной Бельгии. Также Юри называют трансферной целью для больших клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



В воскресенье против "Челси" 22-летний Тилеманс сыграет свой последний матч за "Лестер", и у Юри нет уверенности, что в следующем сезоне он будет выступать в Англии.



"Я ожидаю, что вернусь в "Монако" грядущим летом, если, конечно, что-нибудь не случится. Пока что ничего нет. Если твои дела идут хорошо, ты хочешь, чтобы так все и осталось. Я не знаю, какие запросы у "Монако", поэтому я не могу говорить насчет этого", — сообщил Тилеманс VTMNieuws.



Добавим, сами монегаски приобрели Юри у "Андерлехта" за 21 миллион фунтов в 2017 году.