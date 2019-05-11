"Астон Вилла" и "Лидс" приблизились к финалу плей-офф Чемпионшипа

В субботу были сыграны первые полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа. Успех в этот день сопутствовал "Астон Вилле" и "Лидсу".

Пропустив гол от нападающего "Вест Бромвича" Дуайна Гэйла уже на 16-й минуте, "Астон Вилла" нашла в себе силы вырвать победу в концовке матча — 2:1. К слову, Гэйл был удален на 88-й минуте за подкат против голкипера соперника и теперь пропустит ответную встречу во вторник из-за дисквалификации.



А позже днем "Лидс", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, отпраздновал минимальную победу над "Дерби" благодаря голу Кемара Руфа.



"Астон Вилла" — "Вест Бромвич" — 2:1 (0:1)



Голы: Хурихэйн 75, Абрахэм 79 (пен) — Гэйл 16.



"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Туанзебе, Мингс, Тэйлор, Уилан (Хурихэйн 67), Макгин, Грилиш, Адома (Грин 67), Эль-Гази (Коджиа 90), Абрахэм.



"Вест Бромвич": Джонстон, Холгейт, Доусон (Мирс 45), Хегази, Бартли, Гиббс, Юхансен (Моррисон 85), Брант, Филлипс (Мерфи 66), Гэйл, Родригес.



Предупреждения: Холгейт, Хегази, Гиббс, Гэйл.



Удаление: Гэйл 88.



"Дерби" — "Лидс" — 0:1 (0:0)



Гол: Руф 55.



"Дерби": Рос, Богл, Томори, Кио, Мэлоун, Холмс (Беннетт 70), Джонсон, Уилсон, Маунт, Лоуренс (Хаддлстоун 86), Наджент (Марриотт 64).



"Лидс": Касилья, Эйлинг, Берарди, Купер, Даллас, Филлипс, Клих, Эрнандес, Форшоу (Шеклтон 24), Харрисон, Руф (Кларк 81).



Предупреждения: Лоуренс, Холмс, Кио, Хаддлстоун — Берарди, Купер, Клих.