Почеттино: "Два английских финала говорят о том, что Премьер-Лига — лучшая в мире"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что 100-процентное представительство английских клубов в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы является ярким свидетельством того, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире.

Совершив невероятные камбэки на текущей неделе, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вырвали победы с нужным счетом у "Барселоны" и "Аякса", соответственно, и обеспечили себе встречу в финале Лиги Чемпионов 1 июня.

А 29 мая в за трофей Лиги Европы поспорят "Арсенал" и "Челси". По мнению Маурисио, английские клубы установили высокую планку в этом сезоне, и в будущем нужно будет постараться ее сохранить.

"То, что четыре наших клуба сражаются за победу в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, является очень хорошей новостью для нас. Это показывает, насколько высока конкуренция в Премьер-Лиге".

"Это очень четко показывает, какая лига является лучшей и самой конкурентноспособной, и сейчас это почувствовал каждый. Это очень хорошая новость для английского футбола".

"Теперь наш вызов состоит в том, чтобы в будущем сохранить этот уровень выступлений, как в нынешнем сезоне", — цитирует Почеттино The Telegraph.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 21:00

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  1. ganinilyha 11.05.2019 21:26 # ganinilyha
    Наконец-то ёпт

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  2. suddenly 11.05.2019 21:04 # suddenly
    Всё по делу сказал. Ни прибавить, ни убавить.

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