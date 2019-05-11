Почеттино: "Два английских финала говорят о том, что Премьер-Лига — лучшая в мире"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что 100-процентное представительство английских клубов в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы является ярким свидетельством того, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире.
Совершив невероятные камбэки на текущей неделе, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вырвали победы с нужным счетом у "Барселоны" и "Аякса", соответственно, и обеспечили себе встречу в финале Лиги Чемпионов 1 июня.
А 29 мая в за трофей Лиги Европы поспорят "Арсенал" и "Челси". По мнению Маурисио, английские клубы установили высокую планку в этом сезоне, и в будущем нужно будет постараться ее сохранить.
"То, что четыре наших клуба сражаются за победу в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, является очень хорошей новостью для нас. Это показывает, насколько высока конкуренция в Премьер-Лиге".
"Это очень четко показывает, какая лига является лучшей и самой конкурентноспособной, и сейчас это почувствовал каждый. Это очень хорошая новость для английского футбола".
"Теперь наш вызов состоит в том, чтобы в будущем сохранить этот уровень выступлений, как в нынешнем сезоне", — цитирует Почеттино The Telegraph.
11.05.2019 21:00
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Наконец-то ёпт
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Всё по делу сказал. Ни прибавить, ни убавить.
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