Почеттино: "Два английских финала говорят о том, что Премьер-Лига — лучшая в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что 100-процентное представительство английских клубов в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы является ярким свидетельством того, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире.

Совершив невероятные камбэки на текущей неделе, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вырвали победы с нужным счетом у "Барселоны" и "Аякса", соответственно, и обеспечили себе встречу в финале Лиги Чемпионов 1 июня.



А 29 мая в за трофей Лиги Европы поспорят "Арсенал" и "Челси". По мнению Маурисио, английские клубы установили высокую планку в этом сезоне, и в будущем нужно будет постараться ее сохранить.



"То, что четыре наших клуба сражаются за победу в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, является очень хорошей новостью для нас. Это показывает, насколько высока конкуренция в Премьер-Лиге".



"Это очень четко показывает, какая лига является лучшей и самой конкурентноспособной, и сейчас это почувствовал каждый. Это очень хорошая новость для английского футбола".



"Теперь наш вызов состоит в том, чтобы в будущем сохранить этот уровень выступлений, как в нынешнем сезоне", — цитирует Почеттино The Telegraph.