"Солфорд вышел в Лигу Два
Клуб "Солфорд Сити" амбициозный проект экс-игроков "Манчестер Юнайтед", получил статус профессионального.
В субботу "Солфорд" оформил свое четвертое повышение в классе за пять последних лет. Это стало возможно благодаря победе 0:3 над "Файлдом" в финале плей-офф Национальной Конференции.
Таким образом, "Солфорд" впервые в своей истории будет включен в Футбольную Лигу и следующий сезон начнет в Лиге Два — четвертом английском дивизионе после Премьер-Лиги, Чемпиошипа и Лиги Один.
Добавим, что с 2014 года доли в "Солфорде" имеют Гари и Фил Невиллы, Пол Скоулз, Ники Батт и Райан Гиггз. А в январе 10 процентов акций клуба у Питера Лима, бизнес-партнера представителей "Класса 92", приобрел и Дэвид Бекхэм.
11.05.2019 20:25
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Последние комментарии:
Время болеть за них, пока не стало мейнстримом
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Это они 5 лет только до Лиги Два шли, еще лет 20 будут идти до АПЛ. Жаль Саф не увидит.
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Еще лет 40 и в АПЛ выйдут. Будут с черными ленточками играть постоянно
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