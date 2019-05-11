"Солфорд вышел в Лигу Два

Клуб "Солфорд Сити" амбициозный проект экс-игроков "Манчестер Юнайтед", получил статус профессионального.

В субботу "Солфорд" оформил свое четвертое повышение в классе за пять последних лет. Это стало возможно благодаря победе 0:3 над "Файлдом" в финале плей-офф Национальной Конференции.



Таким образом, "Солфорд" впервые в своей истории будет включен в Футбольную Лигу и следующий сезон начнет в Лиге Два — четвертом английском дивизионе после Премьер-Лиги, Чемпиошипа и Лиги Один.



Добавим, что с 2014 года доли в "Солфорде" имеют Гари и Фил Невиллы, Пол Скоулз, Ники Батт и Райан Гиггз. А в январе 10 процентов акций клуба у Питера Лима, бизнес-партнера представителей "Класса 92", приобрел и Дэвид Бекхэм.