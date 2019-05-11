"Солфорд вышел в Лигу Два

Класс 92 Клуб "Солфорд Сити" амбициозный проект экс-игроков "Манчестер Юнайтед", получил статус профессионального.

В субботу "Солфорд" оформил свое четвертое повышение в классе за пять последних лет. Это стало возможно благодаря победе 0:3 над "Файлдом" в финале плей-офф Национальной Конференции.

Таким образом, "Солфорд" впервые в своей истории будет включен в Футбольную Лигу и следующий сезон начнет в Лиге Два — четвертом английском дивизионе после Премьер-Лиги, Чемпиошипа и Лиги Один.

Добавим, что с 2014 года доли в "Солфорде" имеют Гари и Фил Невиллы, Пол Скоулз, Ники Батт и Райан Гиггз. А в январе 10 процентов акций клуба у Питера Лима, бизнес-партнера представителей "Класса 92", приобрел и Дэвид Бекхэм.


Метки Лига Два, Солфорд, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 20:25

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  1. januzaj00 11.05.2019 20:59 # januzaj00
    Время болеть за них, пока не стало мейнстримом

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  2. superglor 11.05.2019 20:35 # superglor
    Это они 5 лет только до Лиги Два шли, еще лет 20 будут идти до АПЛ. Жаль Саф не увидит.

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  3. bes-ter 11.05.2019 20:33 # bes-ter
    Еще лет 40 и в АПЛ выйдут. Будут с черными ленточками играть постоянно

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