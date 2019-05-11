Валенсия продолжит играть после ухода из "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия перед своим уходом из клуба сообщил, что еще далек от завершения игровой карьеры.

Как известно, "красные дьяволы" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт Валенсии. Поэтому воскресный матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" одновременно станет прощанием для Антонио с "Олд Траффорд".



Отыграв за "Юнайтед" 10 сезонов, 33-летний эквадорец не собирается на пенсию. Валенсия чувствует в себе силы продолжать играть.



"Я просто сосредоточусь на Кубке Америки со своей сборной... Но после заключительного матча на "Олд Траффорд" завтра".



"После этого я сяду со своей семьей и своими советниками, и мы все обсудим, потому что я бы хотел отыграть еще два-три года", — цитирует Валенсию Daily Mirror.