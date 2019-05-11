Валенсия продолжит играть после ухода из "Юнайтед"

Антонио Валенсия Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия перед своим уходом из клуба сообщил, что еще далек от завершения игровой карьеры.

Как известно, "красные дьяволы" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт Валенсии. Поэтому воскресный матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" одновременно станет прощанием для Антонио с "Олд Траффорд".

Отыграв за "Юнайтед" 10 сезонов, 33-летний эквадорец не собирается на пенсию. Валенсия чувствует в себе силы продолжать играть.

"Я просто сосредоточусь на Кубке Америки со своей сборной... Но после заключительного матча на "Олд Траффорд" завтра".

"После этого я сяду со своей семьей и своими советниками, и мы все обсудим, потому что я бы хотел отыграть еще два-три года", — цитирует Валенсию Daily Mirror.


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 19:00

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  1. insomniac 11.05.2019 20:00 # insomniac
    зря отпускают Тонио. всяко лучше Янга в обороне играет.

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  2. van-der-slav 11.05.2019 19:20 # van-der-slav
    идиоты, такого игрока отпускают

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  3. chebrec 11.05.2019 19:06 # chebrec
    Легенда МЮ!!!

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  4. theo-zm 11.05.2019 19:05 # theo-zm
    Хороший игрок

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