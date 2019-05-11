Ковачич призвал уважать решение Азара

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич считает, что его клуб и болельщики должны проявить уважение к любому решению плеймейкера Эдена Азара.

В последние месяцы Азара, чей контракт истекает в следующем году, настойчиво сватают в "Реал". По слухам, Эден находится на пороге согласования личного контракта, но два клуба пока далеки от компромисса насчет размера компенсации.



Ковачич, который этот сезон проводит за "Челси" на правах аренды из "Реала", считает Азара лучшим игроком "синих" и убежден, что Эден имеет право самостоятельно решать свою судьбу.



"Эден — отличный парень, удивительный игрок, и он был бы важной фигурой в любом клубе. Для "Челси" он самый важный игрок, но в конце концов это его решение, и каждый должен проявить уважение к его решению".



"Теперь это зависит от него. Он провел удивительные годы в "Челси". В этом году он тоже выступает замечательно. Время покажет, как он поступит", — цитирует Ковачича Sky Sports.