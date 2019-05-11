Уорнок: "Юнайтед" потратил 400 миллионов фунтов и не стал лучше"

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что за последние годы "Манчестер Юнайтед" впустую потратил несколько сотен миллионов фунтов.

Выиграв титул Премьер-Лиги в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, с тех пор "красные дьяволы" больше не сражались за чемпионство, а в этой кампании финишируют не выше пятого места и останутся без Лиги Чемпионов.



В преддверии выезда на "Олд Траффорд" в рамках заключительного тура Уорнок раскритиковал "Юнайтед" за отсутствие вразумительной стратегии и предсказал, что "дьяволы" не вернутся в число претендентов на титул в ближайшие годы.



"Могу ли я дать какой-нибудь совет Оле Гуннару Сульшеру? Он не такой, как я, потому что он обладает абсолютно первоклассными игроками и может покупать таких игроков. Так что мы существуем в немного разных условиях".



"О нем будут судить по его приобретениям и тому, сколько денег они потратят, потому что до сих пор они потратили уже кучу денег впустую".



"На прошлой неделе были какие-то разговоры насчет Дэвида Мойеса... Разве они стали сильно лучше со времен Дэвида? А ведь они потратили около 400 миллионов фунтов с тех пор".



"Тебе необходима структура, которая позволит покупать лучших игроков, которые помогут тебе в твоей работе и позволят клубу двигаться вперед. Такое впечатление, что некоторые их приобретения за последние годы были не слишком хорошо обдуманы".



"Люди говорят, что им может потребоваться два-три окна, чтобы вернуться на вершину. Я же думаю, что им может потребоваться 10 окон. Я не представляю, что они нагонят два лидирующих клуба в ближайшие четыре-пять лет. Но я думаю, это однажды это случится", — цитирует Уорнока Sky Sports.