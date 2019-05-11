Уорнок: "Юнайтед" потратил 400 миллионов фунтов и не стал лучше"

Оле Гуннар Сульшер и Нил Уорнок Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что за последние годы "Манчестер Юнайтед" впустую потратил несколько сотен миллионов фунтов.

Выиграв титул Премьер-Лиги в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, с тех пор "красные дьяволы" больше не сражались за чемпионство, а в этой кампании финишируют не выше пятого места и останутся без Лиги Чемпионов.

В преддверии выезда на "Олд Траффорд" в рамках заключительного тура Уорнок раскритиковал "Юнайтед" за отсутствие вразумительной стратегии и предсказал, что "дьяволы" не вернутся в число претендентов на титул в ближайшие годы.

"Могу ли я дать какой-нибудь совет Оле Гуннару Сульшеру? Он не такой, как я, потому что он обладает абсолютно первоклассными игроками и может покупать таких игроков. Так что мы существуем в немного разных условиях".

"О нем будут судить по его приобретениям и тому, сколько денег они потратят, потому что до сих пор они потратили уже кучу денег впустую".

"На прошлой неделе были какие-то разговоры насчет Дэвида Мойеса... Разве они стали сильно лучше со времен Дэвида? А ведь они потратили около 400 миллионов фунтов с тех пор".

"Тебе необходима структура, которая позволит покупать лучших игроков, которые помогут тебе в твоей работе и позволят клубу двигаться вперед. Такое впечатление, что некоторые их приобретения за последние годы были не слишком хорошо обдуманы".

"Люди говорят, что им может потребоваться два-три окна, чтобы вернуться на вершину. Я же думаю, что им может потребоваться 10 окон. Я не представляю, что они нагонят два лидирующих клуба в ближайшие четыре-пять лет. Но я думаю, это однажды это случится", — цитирует Уорнока Sky Sports.


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 16:00

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  1. manutd-20champ 11.05.2019 16:46 # manutd-20champ
    удачи деду в чемпионшипе.
    пукай себе там потихоньку.

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  2. gertor 11.05.2019 16:26 # gertor
    Сказал, как есть.

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  3. aliabiev 11.05.2019 16:24 # aliabiev
    Забавный дед, он конечно от части прав, но если взять период в 5 лет так можно про все команды кроме Ливерпуля сказать

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  4. chebrec 11.05.2019 16:13 # chebrec
    А что Ливерпуль меньше тратил???
    А кубки где?

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  5. electric 11.05.2019 16:07 # electric
    Спустил на горлума. Удачи в чш!

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  6. mancunia-planet 11.05.2019 16:02 # mancunia-planet
    это однажды это

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