Уорнок: "Юнайтед" потратил 400 миллионов фунтов и не стал лучше"
Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что за последние годы "Манчестер Юнайтед" впустую потратил несколько сотен миллионов фунтов.
Выиграв титул Премьер-Лиги в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, с тех пор "красные дьяволы" больше не сражались за чемпионство, а в этой кампании финишируют не выше пятого места и останутся без Лиги Чемпионов.
В преддверии выезда на "Олд Траффорд" в рамках заключительного тура Уорнок раскритиковал "Юнайтед" за отсутствие вразумительной стратегии и предсказал, что "дьяволы" не вернутся в число претендентов на титул в ближайшие годы.
"Могу ли я дать какой-нибудь совет Оле Гуннару Сульшеру? Он не такой, как я, потому что он обладает абсолютно первоклассными игроками и может покупать таких игроков. Так что мы существуем в немного разных условиях".
"О нем будут судить по его приобретениям и тому, сколько денег они потратят, потому что до сих пор они потратили уже кучу денег впустую".
"На прошлой неделе были какие-то разговоры насчет Дэвида Мойеса... Разве они стали сильно лучше со времен Дэвида? А ведь они потратили около 400 миллионов фунтов с тех пор".
"Тебе необходима структура, которая позволит покупать лучших игроков, которые помогут тебе в твоей работе и позволят клубу двигаться вперед. Такое впечатление, что некоторые их приобретения за последние годы были не слишком хорошо обдуманы".
"Люди говорят, что им может потребоваться два-три окна, чтобы вернуться на вершину. Я же думаю, что им может потребоваться 10 окон. Я не представляю, что они нагонят два лидирующих клуба в ближайшие четыре-пять лет. Но я думаю, это однажды это случится", — цитирует Уорнока Sky Sports.
11.05.2019 16:00
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Последние комментарии:
удачи деду в чемпионшипе.
пукай себе там потихоньку.
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Сказал, как есть.
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Забавный дед, он конечно от части прав, но если взять период в 5 лет так можно про все команды кроме Ливерпуля сказать
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А что Ливерпуль меньше тратил???
А кубки где?
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Спустил на горлума. Удачи в чш!
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это однажды это
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