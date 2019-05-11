"Эвертон" начал переговоры о выкупе Андре Гомеша

"Эвертон" начал переговоры с "Барселоной" о выкупе полузащитника Андре Гомеша, который этот сезон проводит на "Гудисон Парк" на правах аренды.

Присоединившись к "ирискам" прошлым летом, постепенно Гомеш превратился в ключевого игрока для Марку Силвы. Теперь португальский тренер "Эвертона" жаждет выкупить своего соотечественника.



Более того, "Эвертон" уже инициировал переговоры с "Барселоной, надеясь опередить другие клубы, заинтересованные в 25-летнем Гомеше. Также Силва надеется сохранить защитника Курта Зума, которого мерсисайдцы арендуют у "Челси".



"Нам все еще нужно кое-что сделать, чтобы убедить Андре остаться — вопрос с его будущим пока не решен. Но не только с его будущим, а также с будущим Зума".



"Если вы спрашиваете насчет Андре, то его будущее еще не определено, и мы должны постараться изо всех сил, чтобы подписать его на постоянной основе".



"Я не знаю всех деталей, но, думаю, мы уже начали переговорный процесс", — сообщил Силва Liverpool Echo.