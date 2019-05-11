Клопп: "Соперники по Премьер-Лиге нанесут ответный удар"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что в следующем сезоне конкуренты по Премьер-Лиге постараются навязать борьбу его команде и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" и "Сити" конкурируют только друг с другом — остальные представители топ-6 безнадежно отстали на более чем 20 очков.

Клопп не думает, что две лидирующие команды сбавят обороты, но остальных этот сезон должен подстегнуть, чтобы стать лучше.

"Что мы можем сказать насчет "Сити"? Они, вероятно, не станут хуже в следующем году, и мы не станем хуже, но все остальные нанесут ответный удар".

"Разница между нами, "Сити" и остальным четырьмя командам не столько в мастерстве, сколько в стабильности. А стабильность — это то, над чем можно работать. Кроме того, другие клубы непременно добавят мастерства".

"Мы должны быть уверены, что остаемся в колее и делаем правильные вещи снова и снова. Тогда у нас будет очень славное будущее", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 14:00

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  1. chebrec 11.05.2019 15:08 # chebrec
    Ещё ни одной АПЛ не выиграл а такие разговоры ведёт

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  2. contrario 11.05.2019 14:47 # contrario
    скам стабильно сосёт куй. в следущий год 200% продолжат.

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  3. mancunia-planet 11.05.2019 14:21 # mancunia-planet
    Чемпион по проёбыванию трофеев, спасибо, что живой!

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  4. electric 11.05.2019 14:18 # electric
    ТОПАРЬ!!!

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  5. xin 11.05.2019 14:14 # xin
    Камбекнут из помойки

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  6. firmino9 11.05.2019 14:07 # firmino9
    Естессна, на 25 очков отстали

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