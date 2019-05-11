Клопп: "Соперники по Премьер-Лиге нанесут ответный удар"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что в следующем сезоне конкуренты по Премьер-Лиге постараются навязать борьбу его команде и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" и "Сити" конкурируют только друг с другом — остальные представители топ-6 безнадежно отстали на более чем 20 очков.



Клопп не думает, что две лидирующие команды сбавят обороты, но остальных этот сезон должен подстегнуть, чтобы стать лучше.



"Что мы можем сказать насчет "Сити"? Они, вероятно, не станут хуже в следующем году, и мы не станем хуже, но все остальные нанесут ответный удар".



"Разница между нами, "Сити" и остальным четырьмя командам не столько в мастерстве, сколько в стабильности. А стабильность — это то, над чем можно работать. Кроме того, другие клубы непременно добавят мастерства".



"Мы должны быть уверены, что остаемся в колее и делаем правильные вещи снова и снова. Тогда у нас будет очень славное будущее", — сообщил Клопп Sky Sports.