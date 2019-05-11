Сарри недоволен, что "Челси" придется сыграть в Америке на следующей неделе

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил недовольство по поводу того, что до финала Лиги Европы против "Арсенала" его команде придется сыграть товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Америке.

В минувший четверг "синие" продлили свой сезон до 29 мая, когда они сразятся с "Арсеналом" в Баку за трофей Лиги Европы. Однако подготовка к этому дерби будет нарушена необходимостью посетить Бостон ради товарищеского матча в благотворительных целях.

Владелец "Челси" Роман Абрамович и Роберт Крафт, которому принадлежит "Нью-Инглэнд Революшн", договорились выделить по 1 миллиону долларов каждый на борьбу с дискриминацией и антисемитизмом. Несмотря на благие цели этого матча, Сарри совсем не в восторге, что на следующей неделе его команде придется совершить столь утомительную поездку.

"К сожалению, нам придется поехать в Соединенные Штаты, чтобы сыграть там матч".

"Мы отправимся туда с благой целью, поэтому я, как человек, очень счастлив отправиться туда. Как тренер, я немного обеспокоен, потому что я очень хорошо знаю, кто сейчас команда нуждается в отдыхе. Так что это не лучшая подготовка к финалу. Я должен заботиться о своих игроках, и я очень хорошо знаю, что мои игроки нуждаются в отдыхе".

"Им потребуется время, чтобы отойти после поездки в Бостон. Я хочу поговорить со специалистами по физической подготовке и докторами, и затем мы подготовим программу восстановления. Им потребуется три-четыре дня, чтобы полностью оправиться".

"Я не слишком переживаю насчет физического состояния игроков. Гораздо сложнее восстановиться психологически", — цитирует Сарри The Guardian.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 13:00

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  1. mancunia-planet 11.05.2019 13:23 # mancunia-planet
    Там их никто не знает, нахер не сдались тупым америкосам, хули туда лететь вобще

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  2. ganinilyha 11.05.2019 13:04 # ganinilyha
    У вас 2 недели будет, даунич. Лучше придумывай как от Арсенала не пропустить 4-5 мячей.

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