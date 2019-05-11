Сарри недоволен, что "Челси" придется сыграть в Америке на следующей неделе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил недовольство по поводу того, что до финала Лиги Европы против "Арсенала" его команде придется сыграть товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Америке.

В минувший четверг "синие" продлили свой сезон до 29 мая, когда они сразятся с "Арсеналом" в Баку за трофей Лиги Европы. Однако подготовка к этому дерби будет нарушена необходимостью посетить Бостон ради товарищеского матча в благотворительных целях.



Владелец "Челси" Роман Абрамович и Роберт Крафт, которому принадлежит "Нью-Инглэнд Революшн", договорились выделить по 1 миллиону долларов каждый на борьбу с дискриминацией и антисемитизмом. Несмотря на благие цели этого матча, Сарри совсем не в восторге, что на следующей неделе его команде придется совершить столь утомительную поездку.



"К сожалению, нам придется поехать в Соединенные Штаты, чтобы сыграть там матч".



"Мы отправимся туда с благой целью, поэтому я, как человек, очень счастлив отправиться туда. Как тренер, я немного обеспокоен, потому что я очень хорошо знаю, кто сейчас команда нуждается в отдыхе. Так что это не лучшая подготовка к финалу. Я должен заботиться о своих игроках, и я очень хорошо знаю, что мои игроки нуждаются в отдыхе".



"Им потребуется время, чтобы отойти после поездки в Бостон. Я хочу поговорить со специалистами по физической подготовке и докторами, и затем мы подготовим программу восстановления. Им потребуется три-четыре дня, чтобы полностью оправиться".



"Я не слишком переживаю насчет физического состояния игроков. Гораздо сложнее восстановиться психологически", — цитирует Сарри The Guardian.