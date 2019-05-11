"Юнайтед" подтвердил расставание с Андером Эррерой

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба полузащитника Андера Эрреры по окончании сезона.

Эррера выступал за "красных дьяволов" после своего перехода из "Атлетика" в 2014 году. Долгое время "Юнайтед" не был уверен, стоит ли продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Андера.



После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" и повысившейся важности Эрреры для команды, клуб все-таки предпринял попытку склонить 29-летнего испанца к новой сделке, но безуспешно.



По информации BBC, теперь Андер продолжит карьеру в ПСЖ, с которым он уже договорился об условиях личного контракта и куда перейдет свободным агентом.



"Красное — это то, что есть в моем сердце. Я понял это, когда впервые сыграл здесь и когда начал носить эту футболку. Это клуб с тысячами фанатов, которые уважают и помнят всех игроков, которые отдаются без остатка".



"Я запомню каждый из этих почти 200 матчей, что я сыграл в этой футболке, потому что выступление за величайший клуб Англии было истинной честью для меня. Спасибо за эти удивительные пять лет", — сообщил Эррера.