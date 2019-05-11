"Юнайтед" подтвердил расставание с Андером Эррерой

Андер Эррера "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба полузащитника Андера Эрреры по окончании сезона.

Эррера выступал за "красных дьяволов" после своего перехода из "Атлетика" в 2014 году. Долгое время "Юнайтед" не был уверен, стоит ли продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Андера.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" и повысившейся важности Эрреры для команды, клуб все-таки предпринял попытку склонить 29-летнего испанца к новой сделке, но безуспешно.

По информации BBC, теперь Андер продолжит карьеру в ПСЖ, с которым он уже договорился об условиях личного контракта и куда перейдет свободным агентом.

"Красное — это то, что есть в моем сердце. Я понял это, когда впервые сыграл здесь и когда начал носить эту футболку. Это клуб с тысячами фанатов, которые уважают и помнят всех игроков, которые отдаются без остатка".

"Я запомню каждый из этих почти 200 матчей, что я сыграл в этой футболке, потому что выступление за величайший клуб Англии было истинной честью для меня. Спасибо за эти удивительные пять лет", — сообщил Эррера.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 12:40

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. opium07 11.05.2019 13:58 # opium07
    "Это клуб с тысячами фанатов".. Ахахахахахаххахахахахахааххаахах

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  2. premier-league 11.05.2019 13:40 # premier-league
    вы там че совсем е6анулись?

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  3. skychnie-oboi 11.05.2019 13:39 # skychnie-oboi
    Тут как бы все очевидно.
    Клуб превратился в середняк, без ЛЧ, без нормального вектора развития, без тренера - которого уважают хоть 2,5 футболиста.В команде одни ленивые понторезы - которые пришли рубить изи мани.

    По инерции Вудворд еще баблишка заработает 5-6 , ведь наследие Сафа еще будет критовать 5-6 лет - а дальше ждет судьба Лидса, Эвертона и прочих клубов, которые ушли со сцены.

    Эрерра хочет развиваться как личность, как футболист - по этому это достойный поступок уйти в футбольный клуб с амбициями, где деньги есть но задача кубок ЛЧ.

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  4. benefactor 11.05.2019 13:33 # benefactor
    Нассал на каждого в клубе и в глаз Горлуму

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  5. mancunia-planet 11.05.2019 13:32 # mancunia-planet
    Кстати, это любимый игрок Розанова помоему, не скрывал в комментариях к матчам.

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  6. rj1992 11.05.2019 13:27 # rj1992
    Мю конечно теряет фан базу при Эдуарде Коротком. Но слова Эреры:
    "Это клуб с тысячами фанатов ..."- миллион мне кажется фанатов мю со всех ебеней Азии точно соберется даже сегодня.
    По Эрере- средняк, топом не стал, но зато старался. удачи в лиге 1 баск.

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  7. hammersmith 11.05.2019 13:24 # hammersmith
    вообще поебать на футбол, там хоккей начался
    футбол для пидоров

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  8. mdfjvnlabngmlas 11.05.2019 13:22 # mdfjvnlabngmlas
    бл я хуею, такого топового игрока потеряли, как же у меня горит из-за этой новости.
    спасибо ему за шикарную игру, вряд ли когда-нибудь будет в составе полузащитник классом выше него.

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  9. skychnie-oboi 11.05.2019 13:20 # skychnie-oboi
    Элелала>Kante

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  10. mancunia-planet 11.05.2019 13:20 # mancunia-planet
    О, Верраттей в обратку, + Мбаппе и французский круассан нахуй

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  11. fc-oil 11.05.2019 13:18 # fc-oil
    Понял почему скаузеры бомбят. Так это на нем так эпично удалился Слиппиджи. Ор!

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  12. narcot 11.05.2019 13:18 # narcot
    хз, чё он подрывает залюпуль, если его личная сучка озар, а не сосолах. сосолах в кармане у говноеда

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  13. narcot 11.05.2019 13:17 # narcot
    зато матича удержали дол6оёбы помоешные

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  14. keane16 11.05.2019 13:12 # keane16
    Норм подорвал гнилую скузню, у которых пол состава крыс в любой период) ну и личный ебарь Азара. Спасибо ему за всё. А Вудворд сосяра немытая

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  15. gerrard08 11.05.2019 13:09 # gerrard08
    Мда. Игрок был настолько гнилым, что на все 100 передовал суть скама.

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  16. osetin-15reg 11.05.2019 13:03 # osetin-15reg
    Спасибо что подорвал напоследок пердаки хейтеров.Худым его поминать не буду

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  17. papka-legend 11.05.2019 12:59 # papka-legend
    чудесная неделя для мирового футбола.

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  18. farot 11.05.2019 12:54 # farot
    наконец-то этот мерзкий подросток свалит из АПЛ

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  19. winnerd 11.05.2019 12:52 # winnerd
    Пидорэрра. Самая мерзкая тварина, уёбищнее игрока мир ещё не видел

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  20. januzaj00 11.05.2019 12:50 # januzaj00
    Элела больше не топ. Спасибо и удачи

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