"Юнайтед" подтвердил расставание с Андером Эррерой
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба полузащитника Андера Эрреры по окончании сезона.
Эррера выступал за "красных дьяволов" после своего перехода из "Атлетика" в 2014 году. Долгое время "Юнайтед" не был уверен, стоит ли продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Андера.
После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" и повысившейся важности Эрреры для команды, клуб все-таки предпринял попытку склонить 29-летнего испанца к новой сделке, но безуспешно.
По информации BBC, теперь Андер продолжит карьеру в ПСЖ, с которым он уже договорился об условиях личного контракта и куда перейдет свободным агентом.
"Красное — это то, что есть в моем сердце. Я понял это, когда впервые сыграл здесь и когда начал носить эту футболку. Это клуб с тысячами фанатов, которые уважают и помнят всех игроков, которые отдаются без остатка".
"Я запомню каждый из этих почти 200 матчей, что я сыграл в этой футболке, потому что выступление за величайший клуб Англии было истинной честью для меня. Спасибо за эти удивительные пять лет", — сообщил Эррера.
11.05.2019 12:40
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Последние комментарии:
"Это клуб с тысячами фанатов".. Ахахахахахаххахахахахахааххаахах
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вы там че совсем е6анулись?
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Тут как бы все очевидно.
Клуб превратился в середняк, без ЛЧ, без нормального вектора развития, без тренера - которого уважают хоть 2,5 футболиста.В команде одни ленивые понторезы - которые пришли рубить изи мани.
По инерции Вудворд еще баблишка заработает 5-6 , ведь наследие Сафа еще будет критовать 5-6 лет - а дальше ждет судьба Лидса, Эвертона и прочих клубов, которые ушли со сцены.
Эрерра хочет развиваться как личность, как футболист - по этому это достойный поступок уйти в футбольный клуб с амбициями, где деньги есть но задача кубок ЛЧ.
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Нассал на каждого в клубе и в глаз Горлуму
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Кстати, это любимый игрок Розанова помоему, не скрывал в комментариях к матчам.
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Мю конечно теряет фан базу при Эдуарде Коротком. Но слова Эреры:
"Это клуб с тысячами фанатов ..."- миллион мне кажется фанатов мю со всех ебеней Азии точно соберется даже сегодня.
По Эрере- средняк, топом не стал, но зато старался. удачи в лиге 1 баск.
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вообще поебать на футбол, там хоккей начался
футбол для пидоров
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бл я хуею, такого топового игрока потеряли, как же у меня горит из-за этой новости.
спасибо ему за шикарную игру, вряд ли когда-нибудь будет в составе полузащитник классом выше него.
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Элелала>Kante
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О, Верраттей в обратку, + Мбаппе и французский круассан нахуй
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Понял почему скаузеры бомбят. Так это на нем так эпично удалился Слиппиджи. Ор!
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хз, чё он подрывает залюпуль, если его личная сучка озар, а не сосолах. сосолах в кармане у говноеда
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зато матича удержали дол6оёбы помоешные
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Норм подорвал гнилую скузню, у которых пол состава крыс в любой период) ну и личный ебарь Азара. Спасибо ему за всё. А Вудворд сосяра немытая
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Мда. Игрок был настолько гнилым, что на все 100 передовал суть скама.
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Спасибо что подорвал напоследок пердаки хейтеров.Худым его поминать не буду
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чудесная неделя для мирового футбола.
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наконец-то этот мерзкий подросток свалит из АПЛ
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Пидорэрра. Самая мерзкая тварина, уёбищнее игрока мир ещё не видел
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Элела больше не топ. Спасибо и удачи
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