Клопп: "Такие моменты важнее трофеев"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для него моменты вроде впечатляющей победы над "Барселоной" важнее трофеев.
В минувший вторник "красные" сотворили настоящее чудо на "Энфилде", забив четыре безответных гола "Барселоне" после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" не оставил равнодушными даже нейтральных зрителей.
Клопп счастлив, что может дарить болельщикам такие волшебные моменты, а принесет это трофеи или нет, для Юргена уже вторично.
"Такого рода моменты значат больше, чем трофеи. Этот сезон полон удивительных моментов — моментов, которые мы пережили все вместе. Мы предвкушаем предстоящие матчи, наслаждаемся игрой в футбол, а матч в прошлый вторник стал словно вишенкой на торте. Мы хотим, чтобы именно такой образ и был у "Ливерпуля" во внешнем мире".
"Здесь возможно все. В этом клубе, в этом городе, с этими людьми. Такой образ мы создаем. Если это принесет трофеи, то замечательно. Мы не можем сделать что-либо еще. Если люди будут судить меня по тому, что я не выиграл в прошлом или выиграю в будущем, то мне этого не изменить".
"Все это мы делаем ради развлечения людей. Люди хотят приходить сюда и наслаждаться игрой. Когда играешь такой матч, люди думают о нем два дня до и три дня после".
"Операции на сердце гораздо важнее, но я не думаю, что люди хотят так же много читать об операциях на сердце, как хотят читать о футболе. Это очевидно", — цитирует Клоппа The Telegraph.
11.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Лоол, кто помнит его отскок в ле, кто помнит еще какие то там отскоки?
Зато финал 99 и 12 помнят все, потому что это трофейные отскоки. А не эти вскукареки лузера
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Ахахх бнстрофейник стелит соломку под свой лузерхуй
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Просто поссал на трофейников
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Мастер стелить соломку.
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перспективная новость
зайду попозже
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Просто ТОП!
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