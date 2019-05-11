Клопп: "Такие моменты важнее трофеев"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для него моменты вроде впечатляющей победы над "Барселоной" важнее трофеев.

В минувший вторник "красные" сотворили настоящее чудо на "Энфилде", забив четыре безответных гола "Барселоне" после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" не оставил равнодушными даже нейтральных зрителей.

Клопп счастлив, что может дарить болельщикам такие волшебные моменты, а принесет это трофеи или нет, для Юргена уже вторично.

"Такого рода моменты значат больше, чем трофеи. Этот сезон полон удивительных моментов — моментов, которые мы пережили все вместе. Мы предвкушаем предстоящие матчи, наслаждаемся игрой в футбол, а матч в прошлый вторник стал словно вишенкой на торте. Мы хотим, чтобы именно такой образ и был у "Ливерпуля" во внешнем мире".

"Здесь возможно все. В этом клубе, в этом городе, с этими людьми. Такой образ мы создаем. Если это принесет трофеи, то замечательно. Мы не можем сделать что-либо еще. Если люди будут судить меня по тому, что я не выиграл в прошлом или выиграю в будущем, то мне этого не изменить".

"Все это мы делаем ради развлечения людей. Люди хотят приходить сюда и наслаждаться игрой. Когда играешь такой матч, люди думают о нем два дня до и три дня после".

"Операции на сердце гораздо важнее, но я не думаю, что люди хотят так же много читать об операциях на сердце, как хотят читать о футболе. Это очевидно", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 11.05.2019 12:24 # quavo
    Лоол, кто помнит его отскок в ле, кто помнит еще какие то там отскоки?
    Зато финал 99 и 12 помнят все, потому что это трофейные отскоки. А не эти вскукареки лузера

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  2. chelsea26-8 11.05.2019 12:10 # chelsea26-8
    Ахахх бнстрофейник стелит соломку под свой лузерхуй

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  3. lexa-arsenal 11.05.2019 12:07 # lexa-arsenal
    Просто поссал на трофейников

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  4. empry 11.05.2019 12:04 # empry
    Мастер стелить соломку.

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  5. lfcynwa 11.05.2019 12:03 # lfcynwa
    перспективная новость
    зайду попозже

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  6. skychnie-oboi 11.05.2019 12:02 # skychnie-oboi
    Просто ТОП!

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