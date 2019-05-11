Агент: "Озил останется в "Арсенале" минимум до 2021 года"

Агент полузащитника Месута Озила предупредил, что "Арсеналу" не удастся избавиться от его клиента до 2021 года.

С момента подписания нового контракта с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю Озил превратился в обузу для лондонского клуба. По слухам, главный тренер "канониров" Унаи Эмери не прочь избавиться от 30-летнего немца — просто не может найти покупателя.



Однако сам Месут уходить никуда не собирается. Еще минимум два сезона Озил планирует провести в "Арсенале".



"Слухи есть всегда, и это бесспорно. Но одну вещь я могу гарантировать — преданность Месута. Он сосредоточен на "Арсенале" и только на "Арсенале". Месут дышит "Арсеналом" и с уважением относится к своему контракту".



"Он останется в "Арсенале" минимум до 2021 года, и болельщикам не нужно беспокоиться насчет слухов, которые могут появиться этим летом".



"Он нашел место, где чувствует себя как дома, и он верит, что способен принести еще много пользы", — сообщил агент Эркют Согут Turkish Football.



Добавим, что в этом сезоне Озил принял участие в 34 матчах за "Арсенал" с учетом всех соревнований. Правда, в рамках Премьер-Лиги Месут отметился лишь 20 появлениями в старте.