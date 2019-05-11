"Атлетико" собирается продлить аренду Мораты

Альваро Мората "Атлетико" планирует продлить аренду нападающего "Челси" Альваро Мораты на следующий сезон.

Проведя на "Стэмфорд Бридж" полтора сезона, в январе Мората вернулся на родину и с тех пор забил шесть голов в 16 матчах за "Атлетико".

Краткосрочное арендное соглашение двух клубов предусматривает опцию продления на сезон 2019/20, и этой опцией клуб Ла Лиги собирается воспользоваться, утверждает Goal.

Чтобы сохранить Альваро на следующий год, "Атлетико" придется заплатить "синим" 16 миллионов евро (13.8 млн. фунтов). Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри совершенно не против такого расклада до тех пор, пока может рассчитывать на Гонсало Игуаина.

Добавим, что у "Атлетико" также есть право выкупить трансфер 26-летнего игрока сборной Испании, однако в Мадриде не будут с этим спешить и сперва посмотрят, как Мората себя проявит в следующем сезоне.


Метки Атлетико, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 687

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 11.05.2019 10:40 # ry-l
    Отличные новости подъехали

    (ответить)

  2. chelsea-69 11.05.2019 10:36 # chelsea-69
    А вот это благая весть

    (ответить)

  3. ganinilyha 11.05.2019 10:28 # ganinilyha
    Так-то в лч играть, с другой стороны старый пердун никогда не согласится в 2 напа играть.

    (ответить)

  4. chelsealondon 11.05.2019 10:03 # chelsealondon
    Надо возвращать этого топаря...

    (ответить)

  5. chelsea88 11.05.2019 10:02 # chelsea88
    Да пусть вообще его себе заберут.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: