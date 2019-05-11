"Атлетико" собирается продлить аренду Мораты

"Атлетико" планирует продлить аренду нападающего "Челси" Альваро Мораты на следующий сезон.

Проведя на "Стэмфорд Бридж" полтора сезона, в январе Мората вернулся на родину и с тех пор забил шесть голов в 16 матчах за "Атлетико".



Краткосрочное арендное соглашение двух клубов предусматривает опцию продления на сезон 2019/20, и этой опцией клуб Ла Лиги собирается воспользоваться, утверждает Goal.



Чтобы сохранить Альваро на следующий год, "Атлетико" придется заплатить "синим" 16 миллионов евро (13.8 млн. фунтов). Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри совершенно не против такого расклада до тех пор, пока может рассчитывать на Гонсало Игуаина.



Добавим, что у "Атлетико" также есть право выкупить трансфер 26-летнего игрока сборной Испании, однако в Мадриде не будут с этим спешить и сперва посмотрят, как Мората себя проявит в следующем сезоне.