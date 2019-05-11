Почеттино допускает свой уход из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что задумается об уходе из клуба, если его не убедит план дальнейшего развития "шпор".

Несмотря на отсутствие приобретений в два предыдущих трансферных окна, Почеттино удалось вывести "Тоттенхэм" в финал Лиги Чемпионов и гарантировать место в топ-4 Премьер-Лиги.



Теперь Маурисио хочет развиваться дальше. Если клуб не поддержит его в этом начинании, аргентинец будет открыт к уходу из "Тоттенхэма".



"Я открыт к любым сценариям. К чему я не открыт, так это к начинанию новой главы без плана, без четких идей, без прозрачности".



"Если мы думаем, что будем функционировать, как в предыдущие пять лет, и будем каждый сезон участвовать в финале Лиги Чемпионов и попадать в топ-4, конкурируя с проектами вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", то это было бы слишком наивно".



"Конечно, сейчас все мы в восторге, и нам сложно представить будущее, но будущее наступает очень быстро. Если ты не сосредоточен, если ты не начинаешь работать, если у тебя нет плана, если у тебя нет предчувствия, тогда ты потерпишь крушение", — цитирует Почеттино The Telegraph.