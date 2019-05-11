Юрген Клопп обвинил УЕФА в безответственности

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил УЕФА в безответственности касательно выбора места и времени проведения финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

В этом сезоне оба европейских финала будут чисто английскими: 29 мая "Арсенал" и "Челси" определят победителя Лиги Европы в Баку, а 1 июня "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разыграют трофей Лиги Чемпионов в Мадриде.

Такой расклад видится большой проблемой для сборной Англии, которой 6 июня играть полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии. Что касается финала Лиги Европы, то Клопп не понимает, почему его нужно проводить в Баку.

"1 июня мы играем финал Лиги Чемпионов, а 6 июня стартует такой удивительный турнир, как Лига Наций! Когда я говорил, что это не очень хорошая идея, каждый смотрел на меня с недоумением. Упс, и что же мы имеем?"

"В финал Лиги Чемпионов попали две английские команды, и если бы на их месте была голландская команда, можно было бы сказать то же самое".

"Если мы не научимся лучше обращаться со своими игроками, задействуя их различных соревнованиях, мы можем убить эту удивительную игру. Потому что без игроков эта игра уже не будет хорошей".

"Однако теперь другим людям придется это расхлебывать. Это не вина Гарета Саутгейта — дело в планировании. Когда ты ставишь финал Лиги Чемпионов, и сразу за ним идет Лига Наций, это плохое планирование".

"Я не знаю, что ели эти парни на завтрак, когда принимали соответствующие решения. Баку? Я даже не знаю, есть ли туда регулярные авиарейсы. Эти решения должны быть гораздо разумнее. Для меня они выглядят безответственными, я не знаю, как можно было так поступить", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Европы, Лига Наций, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2156

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Последние комментарии:




  1. noi39 11.05.2019 09:22 # noi39
    Он прав,управленцев которые чёрти как и чем управляют,больше чем самих игроков.

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  2. electric 11.05.2019 08:58 # electric
    ТОП!!!

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  3. dulo 11.05.2019 08:52 # dulo
    Согласен с этим Клопом...

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  4. mancunia-planet 11.05.2019 08:36 # mancunia-planet
    Баку?) Он, наверное, и на карте не сразу найдёт

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  5. lfcallday 11.05.2019 08:30 # lfcallday
    Баку красивый город, но люди там пздц какие гордые... Считают себя самыми ахуенными и невъебенными, ну это что я заметил, а так все заебись в этом городе, а да ещё это дорогой город.

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  6. scouser2005 11.05.2019 08:28 # scouser2005
    Между Ливерпулем и Мадридом - 1445 км
    Среднее время в пути - 2 ч 28 мин

    Между Ливерпулем и Баку - 4170 км
    Среднее время в пути - 5 ч 33 мин


    Причем в Баку нет прямого рейса.

    Он прав!

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  7. tigerpool 11.05.2019 08:19 # tigerpool
    Обоссал озеров

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  8. mumunayted 11.05.2019 08:16 # mumunayted
    Наркоман очкастый
    Не знает про рейсы-посмотри в интернете

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  9. tot35 11.05.2019 08:11 # tot35
    Фашист

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