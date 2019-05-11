Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил УЕФА в безответственности касательно выбора места и времени проведения финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

В этом сезоне оба европейских финала будут чисто английскими: 29 мая "Арсенал" и "Челси" определят победителя Лиги Европы в Баку, а 1 июня "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разыграют трофей Лиги Чемпионов в Мадриде.



Такой расклад видится большой проблемой для сборной Англии, которой 6 июня играть полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии. Что касается финала Лиги Европы, то Клопп не понимает, почему его нужно проводить в Баку.



"1 июня мы играем финал Лиги Чемпионов, а 6 июня стартует такой удивительный турнир, как Лига Наций! Когда я говорил, что это не очень хорошая идея, каждый смотрел на меня с недоумением. Упс, и что же мы имеем?"



"В финал Лиги Чемпионов попали две английские команды, и если бы на их месте была голландская команда, можно было бы сказать то же самое".



"Если мы не научимся лучше обращаться со своими игроками, задействуя их различных соревнованиях, мы можем убить эту удивительную игру. Потому что без игроков эта игра уже не будет хорошей".



"Однако теперь другим людям придется это расхлебывать. Это не вина Гарета Саутгейта — дело в планировании. Когда ты ставишь финал Лиги Чемпионов, и сразу за ним идет Лига Наций, это плохое планирование".



"Я не знаю, что ели эти парни на завтрак, когда принимали соответствующие решения. Баку? Я даже не знаю, есть ли туда регулярные авиарейсы. Эти решения должны быть гораздо разумнее. Для меня они выглядят безответственными, я не знаю, как можно было так поступить", — цитирует Клоппа The Independent.