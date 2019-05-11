МЮ решил не покупать Де Лигта из-за опасений, что Маттейс растолстеет

"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Маттейсу Де Лигту из-за опасений насчет генетической предрасположенности защитника "Аякса" к лишнему весу.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Юнайтед" является самой пропускающей командой в топ-9, поэтому укрепление центра обороны — едва ли не главный приоритет "красных дьяволов" на грядущее лето.



Одной из целей "Юнайтед" по укреплению позиции центрального защитника назывался 19-летний Де Лигт, который обратил на себя внимание больших клубов Европы своей блестящей игрой на на внутренней арене и в Лиге Чемпионов в этом сезоне.



Однако ESPN и Daily Mirror в один голос утверждают, что "дьяволы" сочли трансфер голландского юниора стоимостью 75 миллионов фунтов слишком рискованным.



Голландский скаут "Юнайтед" Марсель Боут, приглашенный на "Олд Траффорд" еще Луи Ван Галем, тщательно просматривал Де Лигта в это сезоне и затем рекомендовал Маттейса к покупке.



Но в то же время Боут указал, что родня Маттейса, включая отца футболиста Франка, имеет склонность к ожирению. Марсель выразил опасения, что с годами Де Лигт потеряет свою скорость и мощь и станет неповоротливым.



Проанализировав доклад своего скаута, боссы "Юнайтед" решили завершить интерес к Де Лигту и переключиться на альтернативные цели. В данный момент "дьяволы" присматриваются к Харри Магуайру из "Лестера".