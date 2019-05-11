МЮ решил не покупать Де Лигта из-за опасений, что Маттейс растолстеет

Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Маттейсу Де Лигту из-за опасений насчет генетической предрасположенности защитника "Аякса" к лишнему весу.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Юнайтед" является самой пропускающей командой в топ-9, поэтому укрепление центра обороны — едва ли не главный приоритет "красных дьяволов" на грядущее лето.

Одной из целей "Юнайтед" по укреплению позиции центрального защитника назывался 19-летний Де Лигт, который обратил на себя внимание больших клубов Европы своей блестящей игрой на на внутренней арене и в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Однако ESPN и Daily Mirror в один голос утверждают, что "дьяволы" сочли трансфер голландского юниора стоимостью 75 миллионов фунтов слишком рискованным.

Голландский скаут "Юнайтед" Марсель Боут, приглашенный на "Олд Траффорд" еще Луи Ван Галем, тщательно просматривал Де Лигта в это сезоне и затем рекомендовал Маттейса к покупке.

Но в то же время Боут указал, что родня Маттейса, включая отца футболиста Франка, имеет склонность к ожирению. Марсель выразил опасения, что с годами Де Лигт потеряет свою скорость и мощь и станет неповоротливым.

Проанализировав доклад своего скаута, боссы "Юнайтед" решили завершить интерес к Де Лигту и переключиться на альтернативные цели. В данный момент "дьяволы" присматриваются к Харри Магуайру из "Лестера".


Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1074

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  1. xin 11.05.2019 07:47 # xin
    52 пропущенных.

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  2. alexomck 11.05.2019 07:36 # alexomck
    ну Маквайр явно не расстолстеет, ибо уже:)

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  3. chelsea-69 11.05.2019 07:25 # chelsea-69
    Вот если бы он был ещё и черный пидор, очканули б такие заявы кидать

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  4. chelsea-69 11.05.2019 07:23 # chelsea-69
    Дискриминация какая то
    Бан на 4 ТО этому клубу

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  5. fanstevengerrard 11.05.2019 07:22 # fanstevengerrard
    Ну да, Шоу у них игрок года, а Де Лигта нах надо (и то, это только вероятность).

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  6. qwertyinho 11.05.2019 07:04 # qwertyinho
    санччес и лукаку же играют, будет команда толстячков

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  7. januzaj00 11.05.2019 07:02 # januzaj00
    Толстый де лихт > все защи мю

    Но он сам сказал, что не хочет. Поэтому и не надо пытаться

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