"Арсенал" не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы без гарантий УЕФА

"Арсенал" не возьмет полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы против "Челси" в Баку, если УЕФА не сможет предоставить убедительных гарантий безопасности игроку сборной Армении в столице Азербайджана.

Из-за известного территориального конфликта двух государств Мхитарян до сих пор был лишен возможности приезжать в Азербайджан. Так было в этом розыгрыше Лиги Европы с "Арсеналом" и тремя годами ранее с дортмундской "Боруссией".



И если против "Карабаха" главный тренер "канониров" Унаи Эмери без проблем мог позволить себе оставить Мхитаряна дома, то сознательно лишаться такого игрока в матче, где на кону стоит трофей и путевка в Лигу Чемпионов, ему едва ли захочется.



Клуб с "Эмирейтс" уже выпустил официальное заявление по этому поводу, выразив "огромную обеспокоенность", что выбор футбольными чиновниками Баку в качестве места проведения финала может оставить "Арсенал" без Генриха 29 мая.



В данный момент, утверждает The Telegraph, план "канониров" состоит в том, чтобы оставить Мхитаряна дома, если УЕФА не решит все вопросы связанные с визой и гарантиями безопасности для армянина — если у клуба будут хотя бы малейшие опасения, Генрих не приедет в столицу Азербайджана.



В ответном заявлении УЕФА говорится, что Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну беспрепятственный въезд в страну, однако в "Арсенале" рассчитывают на гарантии более высокого уровня — от руководства страны.