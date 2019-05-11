Азар сделал хет-трик на церемонии вручения наград "Челси"

Эден Азар На ежегодной церемонии вручения клубных наград плеймейкер "Челси" Эден Азар забрал все призы, которые только мог.

Азар выдающимся образом проводит этот сезон — возможно, свой прощальный сезон за клуб со "Стэмфорд Бридж". 28-летний бельгиец принял участие в 50 матчах с учетом всех соревнований, забив 19 голов и отдав 16 результативных передач.

Выступления Эдена по достоинству оценили и болельщики "синих", и футболисты команды. Помимо этих двух званий Игрока Года, Азар также получил приз за лучший гол сезона — свой мяч, который он забил против "Ливерпуля" в матче Кубка Лиги в сентябре.

"С момента моего перехода сюда у меня всегда были очень хорошие отношения с болельщиками. Для меня всегда было удовольствием играть на "Стэмфорд Бридж" перед этими фанатами. Ради этого я и выхожу на поле".

"Когда выступаешь за клуб вроде "Челси", ты хочешь что-нибудь выиграть в конце сезона. И сейчас у нас есть такая возможность. Мы отправимся в Баку вместе с фанатами, и мы вернем трофей", — сообщил Азар, которого болельщики признавали лучшим игроком команды также в 2014, 2015 и 2017 годах.

В силу своего возраста, Азар не смог получить лишь награду молодому Игроку Года. Это звание досталось вингеру Каллуму Хадсон-Одои.

Каллум Хадсон-Одои


Метки Азар, награды, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 01:25

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Последние комментарии:




  1. mihajlo-fan 11.05.2019 01:44 # mihajlo-fan
    Результативное действие в каждом втором матче, ору с такого топаря. Колбаса развела барсу, эти реал

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  2. chebrec 11.05.2019 01:32 # chebrec
    Хоть Гудзон обои что то урвал

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