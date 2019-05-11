ФИФА дисквалифицировала Мино Райолу на три месяца

Агент Мино Райола был отстранен от своей профессиональной деятельности в глобальном масштабе на три месяца, что может иметь большие последствия для его клиентов.

Ранее на текущей недели Федерация футбола Италии дисквалифицировала Райолу на большую часть летнего периода — до 18 августа, когда закрывается трансферное окно в Серии А.



Данная дисквалификация распространялась только на трансферы внутри Италии, однако сегодня Дисциплинарный комитет ФИФА расширил санкции в отношении Мины на глобальный уровень.



Стоит отметить, что глобальная дисквалификация Райолы рассчитана до 9 августа, и это следующий день после закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.



Кроме того, дисквалификации на два месяца подвергся Винченцо Райола, двоюродный брат и бизнес-партнер Мины. При этом ни Федерация футбола Италии, ни ФИФА не раскрывают причин своего решения.



Как сообщает Sky Sports, от этого решения могут пострадать некоторые из клиентов итальянского агента вроде Поля Погба с Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", Генриха Мхитаряна из "Арсенала" и Маттейса Де Лигта из "Аякса".



В последние недели Погба активно сватают в "Реал", а Лукаку — в "Интер" и "Ювентус". Про Мхитаряна поговаривают, что "канониры" не прочь избавиться от высокооплачиваемого армянина, а в очередь на Де Лигта выстроились богатейшие клубы Европы, включая грандов Премьер-Лиги. Однако ближайшие месяцы Райола не сможет заниматься профессиональной деятельностью и представлять интересы своих клиентов.