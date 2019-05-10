Эден Азар почти договорился с "Реалом"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар практически договорился с "Реалом" об условиях личного контракта.

После победы над "Айнтрахтом" в серии пенальти в минувший четверг Азар заявил, что не уверен в своем будущем и сосредоточен исключительно на победе в Лиге Европы с "синими".

Однако изданию The Independent стало известно, что Эден слегка лукавит. Представители 28-летнего игрока сборной Бельгии не просто общаются с "Реалом", а находятся на пороге того, чтобы ударить по рукам.

В скором времени Азар должен уладить последние детали личного контракта. Эден полон желания присоединиться к команде Зинедина Зидана и уже начал обустраивать свою жизнь в Мадриде.

А вот переговоры "Реала" и "Челси" проходят не столь гладко. "Синие" продолжают требовать за Азара 100 миллионов фунтов, но в Мадриде считают эту сумму чрезмерной как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.

Осложняющим фактором выступает трансферный запрет, которым "синие" были наказаны ФИФА на два окна. После отклоненной апелляции "Челси" решил обратиться в Спортивный арбитражный суд и по-прежнему не знает, сможет ли обратно инвестировать вырученные за Азара деньги грядущим летом.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 23:00

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  1. mc-od 11.05.2019 00:09 # mc-od
    Да всем и так все понятно было. Думаю, клубы договорятся в районе 80-90, Хазард напоследок первую чашку Дуремару затащит и с радостью свалит за своей мечтой. Все довольны, ну или почти все. Короче, скриньте.))

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  2. galogen 11.05.2019 00:00 # galogen
    Какая разница сколько осталось до окончания контракта. Хоть один день. Азар топ игрок. Его рыночная цена минимум 100 млн евро. Если Реал сильно хочет его купить пусть выкладывают соответствущие деньги и Азар их. Если деньги пожалеют, значит он им не особо и нужен. Азар не дешевка и Перес должен это понять. Пора эту скотину проучить, а то привык получать на все надурняк. Если Азар не передейдет в Реал, то виноват будет в этом только Реал. Значит они его не оценили. Азар должен будет это принять и отработать контракт до конца.

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  3. benefactor 10.05.2019 23:57 # benefactor
    71 - 15 = 56 очей
    Челси - Азар = Вулверхэмптон

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  4. sisyazavr 10.05.2019 23:30 # sisyazavr
    Пора, бро. Время пришло. Лишь бы не прое6али Каллума.

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  5. pistolero-lfc 10.05.2019 23:23 # pistolero-lfc
    The Independent это серьезно. Ну вот и все.

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  6. thegodfather 10.05.2019 23:15 # thegodfather
    Азар падла казель ты.

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  7. beatboy 10.05.2019 23:01 # beatboy
    ну все остались мы блять с грановской, пулишичем и баном на 2 окна

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