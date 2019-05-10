Эден Азар почти договорился с "Реалом"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар практически договорился с "Реалом" об условиях личного контракта.
После победы над "Айнтрахтом" в серии пенальти в минувший четверг Азар заявил, что не уверен в своем будущем и сосредоточен исключительно на победе в Лиге Европы с "синими".
Однако изданию The Independent стало известно, что Эден слегка лукавит. Представители 28-летнего игрока сборной Бельгии не просто общаются с "Реалом", а находятся на пороге того, чтобы ударить по рукам.
В скором времени Азар должен уладить последние детали личного контракта. Эден полон желания присоединиться к команде Зинедина Зидана и уже начал обустраивать свою жизнь в Мадриде.
А вот переговоры "Реала" и "Челси" проходят не столь гладко. "Синие" продолжают требовать за Азара 100 миллионов фунтов, но в Мадриде считают эту сумму чрезмерной как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.
Осложняющим фактором выступает трансферный запрет, которым "синие" были наказаны ФИФА на два окна. После отклоненной апелляции "Челси" решил обратиться в Спортивный арбитражный суд и по-прежнему не знает, сможет ли обратно инвестировать вырученные за Азара деньги грядущим летом.
10.05.2019 23:00
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Да всем и так все понятно было. Думаю, клубы договорятся в районе 80-90, Хазард напоследок первую чашку Дуремару затащит и с радостью свалит за своей мечтой. Все довольны, ну или почти все. Короче, скриньте.))
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Какая разница сколько осталось до окончания контракта. Хоть один день. Азар топ игрок. Его рыночная цена минимум 100 млн евро. Если Реал сильно хочет его купить пусть выкладывают соответствущие деньги и Азар их. Если деньги пожалеют, значит он им не особо и нужен. Азар не дешевка и Перес должен это понять. Пора эту скотину проучить, а то привык получать на все надурняк. Если Азар не передейдет в Реал, то виноват будет в этом только Реал. Значит они его не оценили. Азар должен будет это принять и отработать контракт до конца.
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71 - 15 = 56 очей
Челси - Азар = Вулверхэмптон
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Пора, бро. Время пришло. Лишь бы не прое6али Каллума.
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The Independent это серьезно. Ну вот и все.
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Азар падла казель ты.
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ну все остались мы блять с грановской, пулишичем и баном на 2 окна
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