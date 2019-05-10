Эден Азар почти договорился с "Реалом"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар практически договорился с "Реалом" об условиях личного контракта.

После победы над "Айнтрахтом" в серии пенальти в минувший четверг Азар заявил, что не уверен в своем будущем и сосредоточен исключительно на победе в Лиге Европы с "синими".



Однако изданию The Independent стало известно, что Эден слегка лукавит. Представители 28-летнего игрока сборной Бельгии не просто общаются с "Реалом", а находятся на пороге того, чтобы ударить по рукам.



В скором времени Азар должен уладить последние детали личного контракта. Эден полон желания присоединиться к команде Зинедина Зидана и уже начал обустраивать свою жизнь в Мадриде.



А вот переговоры "Реала" и "Челси" проходят не столь гладко. "Синие" продолжают требовать за Азара 100 миллионов фунтов, но в Мадриде считают эту сумму чрезмерной как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.



Осложняющим фактором выступает трансферный запрет, которым "синие" были наказаны ФИФА на два окна. После отклоненной апелляции "Челси" решил обратиться в Спортивный арбитражный суд и по-прежнему не знает, сможет ли обратно инвестировать вырученные за Азара деньги грядущим летом.