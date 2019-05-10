Бенитес: "Камбэк "Ливерпуля" в Стамбуле был лучше"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес убежден, что камбэк его "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов 2005 года превосходит тот камбэк, который совершили "красные" против "Барселоны" на текущей неделе.

Имея дефицит в три гола после первого полуфинального матча, в минувший вторник "Ливерпуль" невероятным образом победил "Барселону" на "Энфилде" со счетом 4:0 и вырвал путевку в финал европейского турнира.



Естественно, этот камбэк вызвал ностальгию у болельщиков "красных" со стажем. Фанаты вспомнили о финале в Стамбуле 14 лет назад, когда "Ливерпуль" уступал 3:0 к перерыву, но нашел в себе силы забить три гола и вырвать трофей в серии пенальти. По мнению Бенитеса, та победа была лучше.



"Мой камбэк был лучше, это очевидно. На Sky было голосование насчет этого. Кто там выиграл? Да, это был я. Вы знаете это".



"Это невозможно, чтобы камбэк против "Барселоны" был лучше. У нас было 45 минут, мы уступали 3:0 "Милану", который был на голову лучшей командой. Их болельщики были так счастливы и распевали песни в перерыве".



"Затем мы выходим, забиваем три гола в течение шести минут, а Дудек делает тот сейв. Игра перетекает в экстра-таймы, а затем — в серию пенальти".



"Как что-либо может быть лучше этого? Да ладно. Один мой турецкий друг, который недавно приезжал сюда, сказал мне: "Слушай, мы целый год анализировали ту игру".



"Сейчас "Ливерпуль" играет в хороший футбол. Одно дело — это сам камбэк, но по атмосфере и эмоциям Стамбулу нет равных".



"Для них было бы великолепным достижением выиграть трофей после такого, но я не хочу слишком говорить об этом. Они хорошо сыграли посреди недели, показав отличный футбол, но Стамбул стоит особняком", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.