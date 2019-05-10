Давид Луис заключил новый контракт с "Челси" до 2021 года
Центральный защитник "Челси" Давид Луис заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года.
С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава и к настоящему моменту провел уже 48 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Предыдущий контракт 32-летнего бразильца истекал уже в конце этого сезона, однако сторонам удалось договориться о продлении сотрудничества. Примечательно, что в случае с Давидом клуб отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и дал Луису сделку не на 12 месяцев, а сразу на 24.
"Я так счастлив, что нахожусь здесь и получил эту возможность остаться. Я люблю этот клуб, и у меня те же амбиции, что и в молодости".
"Мы достигли европейского финала, и это многое значит. Кроме того, мы все еще можем войти в тройку или четверку лучших команд Премьер-Лиги этого сезона, и я продолжу стараться изо всех сил на благо команды", — сообщил Луис.
Добавим, за два периода на "Стэмфорд Бридж", между которыми уместились два сезона в ПСЖ, Луис провел 246 матчей за "Челси" и забил 18 голов.
10.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
почему в усраине полюция, а не полиция?
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Почему не этот кучерявый кеп , а аспликуета .
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Дичь.
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Очередной перспективный трансфер Челче
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е6ать, в баку цены ниже усраинских. просто бомжи
(ответить)
ВОТ ЭТО УСИЛЕНИЕ АХАХАХХАХАХА
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дожили 6лять, пакет не топ тренер.. да cyка возглавь пакет щолси, то пенсы от радости обоссались бы
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наес новость, это днище и дальше будет радовать посторонних фанатов своими привозами
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ого, исхудала..
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топарик таки, да =(
https://www.youtube.com/watch?v=S1AyGchOiOs
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Его дальние пасы просто шикарные и многим защитникам такое не дано. Все остально на посредственном уровне. Лажает в том же количестве, столько у Азара обводочек, то есть дохрена.
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Заебись ой как заебись))
Грановская схуднула. Е6аное шестьнольси плохо влияет на женщину!
(ответить)
С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава и к настоящему моменту провел уже 48 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Источник: http://fapl.ru/posts/70668/?c=1
штоблять? ОН был лучшим защем лиги при конте в 1 сезоне конте, ехеехе, найс чирканите, долбоебы.
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вот бы он умер.
лучше играть вдесятером, чем с этим курдявым хуесосом.
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Легенда аристократов!!!
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1. Главной сильной стороной Грановской называют умение вести переговоры. Согласно легенде от Daily Mail, Грановская сорвалась только один раз, во время переговоров о продлении контракта с Терри. После очередной беседы она сказала Джону что-то в духе «Либо подпишешь это, либо уходи». Терри продлил контракт на условиях «Челси».
2. Примечательно, что в случае с Давидом клуб отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и дал Луису сделку не на 12 месяцев, а сразу на 24.
Все что нужно знать о "легендах" Щелси. Терри не дали контракт больше чем на год, а Луису дали.
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это минимум +9 голов в ворота Челси в следующем сезоне :((
В стане пенсов засланной казачок, который принимает негативные решения для клуба. Надо дом Грановской проверить, вдруг она болеет за Лфк/Мю или Арс
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такого топарика продлили.
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https://www.youtube.com/watch?v=mlI1SAtu_5M
пздц хохлы дауны все таки
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Челси вродь ветеранам год обычно предлагал... 2 года 32 летнему привозиле, вестимо, всё совсем плохо.
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