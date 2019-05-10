Давид Луис заключил новый контракт с "Челси" до 2021 года

Центральный защитник "Челси" Давид Луис заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава и к настоящему моменту провел уже 48 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Предыдущий контракт 32-летнего бразильца истекал уже в конце этого сезона, однако сторонам удалось договориться о продлении сотрудничества. Примечательно, что в случае с Давидом клуб отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и дал Луису сделку не на 12 месяцев, а сразу на 24.



"Я так счастлив, что нахожусь здесь и получил эту возможность остаться. Я люблю этот клуб, и у меня те же амбиции, что и в молодости".



"Мы достигли европейского финала, и это многое значит. Кроме того, мы все еще можем войти в тройку или четверку лучших команд Премьер-Лиги этого сезона, и я продолжу стараться изо всех сил на благо команды", — сообщил Луис.



Добавим, за два периода на "Стэмфорд Бридж", между которыми уместились два сезона в ПСЖ, Луис провел 246 матчей за "Челси" и забил 18 голов.