Давид Луис заключил новый контракт с "Челси" до 2021 года

Марина Грановская и Давид Луис Центральный защитник "Челси" Давид Луис заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава и к настоящему моменту провел уже 48 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Предыдущий контракт 32-летнего бразильца истекал уже в конце этого сезона, однако сторонам удалось договориться о продлении сотрудничества. Примечательно, что в случае с Давидом клуб отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и дал Луису сделку не на 12 месяцев, а сразу на 24.

"Я так счастлив, что нахожусь здесь и получил эту возможность остаться. Я люблю этот клуб, и у меня те же амбиции, что и в молодости".

"Мы достигли европейского финала, и это многое значит. Кроме того, мы все еще можем войти в тройку или четверку лучших команд Премьер-Лиги этого сезона, и я продолжу стараться изо всех сил на благо команды", — сообщил Луис.

Добавим, за два периода на "Стэмфорд Бридж", между которыми уместились два сезона в ПСЖ, Луис провел 246 матчей за "Челси" и забил 18 голов.


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1672

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 10.05.2019 22:28 # narcot
    почему в усраине полюция, а не полиция?

    (ответить)

  2. chr1s8rown 10.05.2019 22:14 # chr1s8rown
    Почему не этот кучерявый кеп , а аспликуета .

    (ответить)

  3. only--liverpool 10.05.2019 22:07 # only--liverpool
    Дичь.

    (ответить)

  4. hachidlo 10.05.2019 22:05 # hachidlo
    Очередной перспективный трансфер Челче

    (ответить)

  5. narcot 10.05.2019 22:05 # narcot
    е6ать, в баку цены ниже усраинских. просто бомжи

    (ответить)

  6. narcot 10.05.2019 22:01 # narcot
    ВОТ ЭТО УСИЛЕНИЕ АХАХАХХАХАХА

    (ответить)

  7. al-faarabi 10.05.2019 21:55 # al-faarabi
    дожили 6лять, пакет не топ тренер.. да cyка возглавь пакет щолси, то пенсы от радости обоссались бы

    (ответить)

  8. al-faarabi 10.05.2019 21:52 # al-faarabi
    наес новость, это днище и дальше будет радовать посторонних фанатов своими привозами

    (ответить)

  9. makeewadim 10.05.2019 21:47 # makeewadim
    ого, исхудала..

    (ответить)

  10. electric 10.05.2019 21:43 # electric
    топарик таки, да =(
    https://www.youtube.com/watch?v=S1AyGchOiOs

    (ответить)

  11. yela 10.05.2019 21:36 # yela
    Его дальние пасы просто шикарные и многим защитникам такое не дано. Все остально на посредственном уровне. Лажает в том же количестве, столько у Азара обводочек, то есть дохрена.

    (ответить)

  12. slash-lfc 10.05.2019 21:35 # slash-lfc
    Заебись ой как заебись))
    Грановская схуднула. Е6аное шестьнольси плохо влияет на женщину!

    (ответить)

  13. thegodfather 10.05.2019 21:31 # thegodfather
    С приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера "синих" прошлым летом Луис был восстановлен в качестве игрока стартового состава и к настоящему моменту провел уже 48 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70668/?c=1



    штоблять? ОН был лучшим защем лиги при конте в 1 сезоне конте, ехеехе, найс чирканите, долбоебы.

    (ответить)

  14. satellite 10.05.2019 21:30 # satellite
    вот бы он умер.
    лучше играть вдесятером, чем с этим курдявым хуесосом.

    (ответить)

  15. chebrec 10.05.2019 21:29 # chebrec
    Легенда аристократов!!!

    (ответить)

  16. superglor 10.05.2019 21:28 # superglor
    1. Главной сильной стороной Грановской называют умение вести переговоры. Согласно легенде от Daily Mail, Грановская сорвалась только один раз, во время переговоров о продлении контракта с Терри. После очередной беседы она сказала Джону что-то в духе «Либо подпишешь это, либо уходи». Терри продлил контракт на условиях «Челси».

    2. Примечательно, что в случае с Давидом клуб отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и дал Луису сделку не на 12 месяцев, а сразу на 24.

    Все что нужно знать о "легендах" Щелси. Терри не дали контракт больше чем на год, а Луису дали.

    (ответить)

  17. staryi-eblan 10.05.2019 21:23 # staryi-eblan
    это минимум +9 голов в ворота Челси в следующем сезоне :((

    В стане пенсов засланной казачок, который принимает негативные решения для клуба. Надо дом Грановской проверить, вдруг она болеет за Лфк/Мю или Арс

    (ответить)

  18. rap-woiska 10.05.2019 21:18 # rap-woiska
    такого топарика продлили.

    (ответить)

  19. bodom 10.05.2019 21:11 # bodom
    https://www.youtube.com/watch?v=mlI1SAtu_5M

    пздц хохлы дауны все таки

    (ответить)

  20. alexomck 10.05.2019 21:11 # alexomck
    Челси вродь ветеранам год обычно предлагал... 2 года 32 летнему привозиле, вестимо, всё совсем плохо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: