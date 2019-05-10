Гвардиола: "Нас уничтожат, если мы упустим титул"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что публика подвергнет его команду жесточайшей обструкции, если "горожане" упустят титул Премьер-Лиги на самом финише.

Даже не владея инициативой в чемпионской гонке, "Ливерпулю" удалось сохранить интригу в борьбе за титул до последнего дня сезона Премьер-Лиги.



Если "Сити" вдруг не сможет победить "Брайтон" в воскресенье и упустит титул, это не изменит впечатление Гвардиолы от того, насколько хорошо его команда провела этот сезон, однако Хосеп будет готов к тому, что медиа и болельщики растерзают "горожан".



"Я в любом случае не изменю своего мнения насчет того, что мы сделали. Но, конечно, чтобы тебя больше хвалили, нужно победить. Мы убедились насчет этого в Лиге Чемпионов: когда ты вылетаешь, каждый крушит команды, крушит тренеров, крушит клубы, даже если их дела идут хорошо. Мы знаем, в каком мире существуем. Я знаю, что насчет нас будут делать выводы. Мы должны победить".



"Во-первых, это настоящая мечта, что мы в такой ситуации. Я не ожидал, что мы будем в этой позиции, когда отставали от "Ливерпуля" на семь очков. Так что это исполнения мечты. Мы продемонстрировали много качеств, но сейчас не время говорить, насколько хороши мы были. У нас есть шанс стать чемпионами, если выиграем еще один матч, и мы должны это сделать".



"Если мы оформим второй титул подряд, это будет славно, но это не столь уж многое изменит. Факт в том, что мы были невероятно хороши весь сезон во всех турнирах, и теперь у нас остается два матча — два финала. Мы должны быть сильны духом и понимать, что это будет сложно".



"Мы должны сыграть хорошо и быть готовыми к трудностям. Все будет зависеть от того, как мы отреагируем на эти трудности, которые у нас могут возникнуть. Нужно сосредоточиться на своей игре и том, как мы хотим играть, не слишком переживая".



"Если в игре возникнут проблемы, нужно сохранять спокойствие и делать то, что ты должен делать. У тебя могут быть безумные пять, 10, 15 заключительных минут, но в остальном нужно следовать плану, и мы очень хорошо это делаем весь сезон", — цитирует Гвардиолу The Guardian.