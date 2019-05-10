Чоудури оштрафован на 5 тыс. фунтов за твиты, которые он написал подростком

Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури был оштрафован FA на 5 тысяч фунтов за серию оскорбительных твитов, которые он опубликовал в возрасте 15 лет.

Напомним, Ассоциация предъявила обвинения Чоудури на прошлой неделе, посчитав некоторые его сообщения в социальных сетях от 2013 и 2014 годов оскорбительными и дискриминационными.



21-летний Хамза, который в недавнем интервью The Times выразил надежду стать первым представителем этнической группы британские азиаты в сборной Англии, свою вину признал и сегодня понес наказание.



Теперь Чоудури заплатит штраф, а также посетит специальный учебный курс, чтобы исправить пробелы в своем образовании.