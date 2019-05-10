Чоудури оштрафован на 5 тыс. фунтов за твиты, которые он написал подростком
Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури был оштрафован FA на 5 тысяч фунтов за серию оскорбительных твитов, которые он опубликовал в возрасте 15 лет.
Напомним, Ассоциация предъявила обвинения Чоудури на прошлой неделе, посчитав некоторые его сообщения в социальных сетях от 2013 и 2014 годов оскорбительными и дискриминационными.
21-летний Хамза, который в недавнем интервью The Times выразил надежду стать первым представителем этнической группы британские азиаты в сборной Англии, свою вину признал и сегодня понес наказание.
Теперь Чоудури заплатит штраф, а также посетит специальный учебный курс, чтобы исправить пробелы в своем образовании.
10.05.2019 20:00
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Последние комментарии:
про белых нужно было шутить, да.
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Гэнста щит
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Что этот марокканец себе позволяет
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Так что школяры помните! Сейчас вы напишете хуйню, а потом придется платить, если добьетесь каких то высот
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21? Да по виду ему лет 40.....
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FA нужно на фапл.
%80 здесь бы не жили.
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ёбу дались?
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