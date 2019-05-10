Чоудури оштрафован на 5 тыс. фунтов за твиты, которые он написал подростком

Хамза Чоудури Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури был оштрафован FA на 5 тысяч фунтов за серию оскорбительных твитов, которые он опубликовал в возрасте 15 лет.

Напомним, Ассоциация предъявила обвинения Чоудури на прошлой неделе, посчитав некоторые его сообщения в социальных сетях от 2013 и 2014 годов оскорбительными и дискриминационными.

21-летний Хамза, который в недавнем интервью The Times выразил надежду стать первым представителем этнической группы британские азиаты в сборной Англии, свою вину признал и сегодня понес наказание.

Теперь Чоудури заплатит штраф, а также посетит специальный учебный курс, чтобы исправить пробелы в своем образовании.


Метки FA, Лестер, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 690

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  1. alexomck 10.05.2019 20:24 # alexomck
    про белых нужно было шутить, да.

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  2. chebrec 10.05.2019 20:15 # chebrec
    Гэнста щит

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  3. londonskypoganec 10.05.2019 20:15 # londonskypoganec
    Что этот марокканец себе позволяет

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  4. beatles-red 10.05.2019 20:14 # beatles-red
    Так что школяры помните! Сейчас вы напишете хуйню, а потом придется платить, если добьетесь каких то высот

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  5. lfc-in-my-heart 10.05.2019 20:10 # lfc-in-my-heart
    21? Да по виду ему лет 40.....

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  6. manutd-20champ 10.05.2019 20:09 # manutd-20champ
    FA нужно на фапл.
    %80 здесь бы не жили.

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  7. insomniac 10.05.2019 20:03 # insomniac
    ёбу дались?

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