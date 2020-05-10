Сарри не подошел к своей команде перед серией пенальти из-за суеверия

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему отказался подойти к своим игрокам и произнести вдохновляющую речь перед серией пенальти в матче с "Айнтрахтом".

Накануне вечером, сыграв 120 напряженных минут, "синие" только в серии пенальти смогли сломить сопротивление "Айнтрахта" и вырвать путевку в финал Лиги Европы.



При этом поведение Сарри перед исполнением 11-метровых удивило многих. В то время, как игроки и персонал "Челси" выстроились в круг в центре поля, чтобы подбодрить друг друга, Маурицио предпочел остаться в стороне. Но на то была причина.



"Это потому, что я не хотел заходить на поле. Суеверие. Да мне и не нужно было говорить с ними. Я отдал указания своему ассистенту Джанфранко Дзоле, поэтому они очень хорошо знали, что делать", — цитирует Сарри Daily Mail.