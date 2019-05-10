Скотт Паркер заключил двухлетний контракт с "Фулхэмом"

Скотт Паркер был утвержден постоянным главным тренером "Фулхэма", заключив контракт на два года.

Паркер присоединился к "Фулхэму" лишь прошлым летом, сперва ассистируя Славише Йокановичу, а затем — Клаудио Раньери.



В конце февраля "дачники" уволили Раньери, доверив первую команду на остаток сезона Паркеру. Этот этап Скотт начал с пяти поражений подряд, не сумев предотвратить вылет из Премьер-Лиги.



Однако в концовке сезона "Фулхэм" внезапно прибавил и сейчас может похвастать тремя победами в четырех последних матчах. Это убедило руководство клуба заключить с 38-летним англичанином постоянный контракт.



"Скотт поступил смело, когда в феврале согласился на это очень сложное испытание и стал нашим временным рулевым. За прошедшее с тех пор время — и на тренировках, и во время матчей — мы бесспорно стали лучше".



"Впереди у Скотта новое испытание — он должен вернуть нас в Премьер-Лигу. Я полностью уверен, что Скотт более чем годится для решения этой задачи", — сообщил президент "Фулхэма" Тони Хан.