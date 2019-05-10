Клопп надеется на продолжение "недели чудес"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что от "недели чудес" остался еще один сюрприз, который принесет его команде титул Премьер-Лиги.

Эта неделя была отмечена ярчайшими камбэками "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов. Обе команды сотворили нечто почти невозможно, и это вселяет в Клоппа надежду, что "Манчестер Сити" еще может оступиться на финише.



"Это была неделя чудес и больших футбольных моментов. Если еще один такой момент остался на уикенд, то было бы славно".



"Неделя еще не закончена. Воскресенье тоже считается. Ничего не изменилось, все обстоит по-прежнему. Думаю, большинство людей ожидали, что я сегодня скажу: "Мы не вышли в финал Лиги Чемпионов, и нам будет сложно стать чемпионами". Ну, мы в финале, но стать чемпионами по-прежнему сложно!"



"Единственное, что мы можем — это выиграть свой матч. Люди ожидают, что мы непременно победим "Вулверхэмптон", а "Сити" победит "Брайтон", но эти матчи еще нужно сыграть".



"На протяжении всего года "волки" показывали, что у них есть амбиции и они наслаждаются своим футболом. Он седьмые в этой невероятно сложной лиге, попав сюда только в прошлом году. Это весьма особенное достижение".



"Они играют в удивительный футбол, хорошо обороняются, сенсационно контратакуют, забивают в правильные моменты и сохраняют хладнокровие. Нуну невероятно справляется со своей работой, что усложняет нашу задачу".



"С другой стороны есть "Брайтон". Это их заключительный домашний матч в сезоне, и я знаю, что эта команда полна футболистов, умеющих получать удовольствие от своей игры. Они постараются изо всех сил", — цитирует Клоппа Evening Standard.