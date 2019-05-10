Давид Луис ожидает заключить новый контракт в ближайшие дни

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис ожидает заключить новый контракт со своим клубом в ближайшие дни.

Как известно, действующее соглашение 32-летнего бразильца истекает уже в конце этого сезона. Сам Давид неоднократно говорил, что его приоритет — остаться на "Стэмфорд Бридж".

Накануне вечером Луис помог "Челси" преодолеть сопротивление "Айнтрахта" и выйти в финал Лиги Европы. И хотя Давид стал прямым виновником гола Луки Йовича, в экстра-таймах он исправился, отметившись спасением на линии ворот.

После добытой в серии пенальти победы над "Айнтрахтом", благодаря которой "Челси" продлил свой сезон до 29 мая, экс-защитник ПСЖ рассказал, как продвигаются переговоры о новой сделке.

"Да, думаю, я буду в "Челси" в следующем сезоне. Скоро каждый узнает. Это произойдет до финала Лиги Европы, в ближайшие пять дней".

"Я люблю этот клуб. Свои лучшие футбольные моменты я пережил здесь, особенно связанные с победами в Лиге Чемпионов и Лиге Европы".

"У меня всегда были отличные отношения с фанатами, с самого первого дня здесь. Я просто стараюсь изо всех сил, чтобы они были счастливы", — цитирует Луиса Sky Sports.


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 10.05.2019 15:56 # papka-legend
    а можно его продлить и сразу отдать в аренду?

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  2. skychnie-oboi 10.05.2019 15:23 # skychnie-oboi
    Поздний Луис<Трусы Ловрена

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