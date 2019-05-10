Сульшер сосредоточится на покупке молодых талантов, а не готовых звезд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что при нем трансферная политика клуба не будет строиться на покупке готовых звезд.

Последние недели ходят слухи, что "красные дьяволы" готовы потратить более 200 миллионов фунтов на летнее усиление состава. Среди трансферных целей Сульшера называются дорогостоящие Ян Облак и Калиду Кулибали.



Однако Оле Гуннар предпочитает сохранить верность традициям "Юнайтед". Сульшер сделает ставку на приглашение молодых талантов, которые смогут вырасти в игроков топ-уровня.



"Думаю, я был достаточно честен, когда сказал, что для нас было бы чудом поучаствовать в борьбе за титул в следующем сезоне — наше отставание слишком велико в очковом отношении".



"Мы хотим сократить это отставание в следующем сезоне. Если к февралю или марту мы все еще будем близки к лидерам, это будет великолепно".



"Этим летом мы сосредоточимся на приглашении игроков, которые смогут провести здесь много лет. Нам нужны не только готовые игроки. Мы никогда не были клубом, покупающим готовых игроков".



"Роналду не был готовым игроком, когда приехал сюда. Уэйн Руни не был готовым игроком. Многие игроки, приходившие сюда, развивались и становились суперзвездами первой величины".



"Это всегда будет нашей моделью — самим развивать игроков. У меня есть лучший персонал и лучшие условия для этого. А также — лучшие болельщики, потому что они любят игроков, которые вызывают у них восторг и заставляют вскакивать со своих мест. Надеюсь, нам удастся обзавестись некоторыми из них", — цитирует Сульшера Sky Sports.