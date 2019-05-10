Яя Туре завершил игровую карьеру и собирается стать тренером

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре объявил о завершении карьеры через своего агента Дмитрия Селюка и теперь собирается стать тренером.

Присоединившись к "Сити" из "Барселоны" летом 2010, за восемь сезонов на "Этихад" Туре выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Во время своего последнего сезона в "Сити" Туре находился в натянутых отношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой, из-за чего почти не играл.



В сентябре 2018 Туре вернулся в свой бывший клуб "Олимпиакос", однако уже в декабре расторг контракт. Лишь в прошлом месяце 35-летний ивуариец заявил, что не готов повесить бутсы на гвоздь, однако сегодня это все же произошло.



"Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил "Манчестер Сити", в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще".



"Яя является одним из лучших игроков Африки и у него была одна из ярчайших карьер за всю историю африканского футбола. Поэтому и уйти из футбола он должен тоже красиво, на пике".



"Мы долго разговаривали на эту тему. Безусловно, каждому футболисту хочется играть как можно дольше. По своему физическому состоянию Яя мог это делать на достаточно высоком уровне еще лет пять. Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за "Барселону" и "Манчестер Сити" футболисту, не с руки опускать планку".



"Мы видим многих игроков, которые в достаточно зрелом возрасте продолжают карьеру, и это похвально. Но мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни — карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской Премьер-Лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым".



"В это воскресенье он будет экспертом на потенциально чемпионской игре "Манчестер Сити" с "Брайтоном". Яя уже получил лицензию и с июня этого года может работать как второй тренер в какой-либо команде. Он однозначно перейдет в клуб, где будет выполнять не только работу второго тренера, но также функции советника спортивного директора или президента по спортивной части".



"Более того, если понадобится, он может выйти на поле и своим примером играющего тренера показать, как надо действовать в различных эпизодах. Думаю, что опыт, мастерство и профессионализм такого человека, как Яя, будут востребованы во многих странах мира", — сообщил Селюк Sport24.