Светская хроника за пятницу

"Реал" опасается упустить Кристиана Эриксена. "Манчестер Юнайтед" узнал цену за Филиппе Коутиньо. "Арсенал" поспорит за Айозе Переса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" опасается, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен откажется от переезда в Мадрид после выхода в финал Лиги Чемпионов со "шпорами". (AS)



Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте хочет перебраться в Премьер-Лигу. (AS)



"Реал" уверен, что сделка по плеймейкеру "Челси" Эдену Азару стоимостью 100 миллионов фунтов близка к завершению. (Marca)



"Атлетико" должен решить, будет ли платить "Челси" 16 млн. фунтов за продление аренды нападающего Альваро Мораты на следующий сезон. (AS)



"Барселона" назвала "Манчестер Юнайтед" цену за полузащитника Филиппе Коутиньо — 85 млн. фунтов. (AS)



Включая Коутиньо, "Барселона" готова выставить на продажу аж 10 игроков. Для трансфера также доступны Самюэль Умтити и Иван Ракитич. (AS)



Агент Мино Райола хочет 20 процентов от суммы трансфера защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта в "Барселону". Возможно, голландцу придется найти другой вариант. (AS)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потерял интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу. (The Sun)



"Арсенал" придется выложить 30 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (Daily Mirror)



"Арсенал" поспорит с "Интером" за нападающего "Ньюкасла" Айозе Переса. (The Sun)



ПСЖ обходит "Арсенал" в борьбе за вингера "Лилля" Николя Пепе. (The Sun)



"Эвертон" не контактировал насчет Ирвинга Лосано из ПСВ или Давида Нереса из "Аякса. (Goal)



Другое



"Интер" договаривается с экс-наставником "Челси" Антонио Конте. (Goal)



"Дерби" усилил меры безопасности на своей тренировочной базе перед встречей с "Лидсом" в плей-офф Чемпионшипа, памятуя о шпионском скандале, который случился ранее в этом сезоне. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" запланировал два отдельных парада на случай, если команда Юргена Клоппа выиграет и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов. (Daily Mirror)



"Арсенал" и "Челси" получат только по 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы, хотя стадион в Баку вмещает 68,700 зрителей. (Daily Mirror)



Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура — всего лишь 10-й игрок в истории, получивший оценку в 10 баллов от L'Equipe — за свою игру против "Аякса" в Лиге Чемпионов. (Evening Standard)



Англия — первая страна, чьи четыре команды стали финалистами обоих европейских турниров. (Daily Mail)



Финал Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в Мадриде 1 июня станет крупнейшей операцией УЕФА и полиции по обеспечению безопасности. (The Telegraph)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм лишился водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время управления автомобилем. (Sky Sports)