Майк Фелан останется ассистентом Сульшера

Оле Гуннар Сульшер и Майк Фелан Майк Фелан останется ассистентом главного тренера "Манчестер Юнайтед", заключив контракт на те же три года, что и Оле Гуннар Сульшер.

Напомним, вопрос с будущим Сульшера был решен еще в конце марта. Тогда же новые сделки с клубом заключили все его помощники, за исключением Фелана.

Ранее ходили слухи, что Майк не хочет оставаться ассистентом и метит в кресло технического директора, а если не получит эту работу на "Олд Траффорд", то вернется в австралийский "Сентрал Кост Маринерс", откуда он и прибыл на "Олд Траффорд" в декабре.

Однако в конце концов 56-летний Фелан, ассистировавший сэру Алексу Фергюсону с 2008 по 2013 год, согласился остаться в штабе Сульшера.

"Я в восторге от того, что снова стал ассистентом главного тренера. "Манчестер Юнайтед" занимает важное место в моей жизни с момента перехода в клуб игроком в 1989 году, и я рад, что смогу продлить наши отношения, занимая эту ключевую роль".

"С момента возвращения в декабре я наслаждался совместной работой с Оле и его помощниками, и все мы сосредоточены на подготовке к новому сезону", — цитирует Фелана официальный веб-сайт "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 12:20

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.05.2019 12:55 # brown-ale
    Есть ощущение, что через него Ферги рулит командой. А Сульшер чисто номинальная фигура, как подставной директор-бомж во главе ООО Рога и Копыта.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: