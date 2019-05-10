Майк Фелан останется ассистентом Сульшера
Майк Фелан останется ассистентом главного тренера "Манчестер Юнайтед", заключив контракт на те же три года, что и Оле Гуннар Сульшер.
Напомним, вопрос с будущим Сульшера был решен еще в конце марта. Тогда же новые сделки с клубом заключили все его помощники, за исключением Фелана.
Ранее ходили слухи, что Майк не хочет оставаться ассистентом и метит в кресло технического директора, а если не получит эту работу на "Олд Траффорд", то вернется в австралийский "Сентрал Кост Маринерс", откуда он и прибыл на "Олд Траффорд" в декабре.
Однако в конце концов 56-летний Фелан, ассистировавший сэру Алексу Фергюсону с 2008 по 2013 год, согласился остаться в штабе Сульшера.
"Я в восторге от того, что снова стал ассистентом главного тренера. "Манчестер Юнайтед" занимает важное место в моей жизни с момента перехода в клуб игроком в 1989 году, и я рад, что смогу продлить наши отношения, занимая эту ключевую роль".
"С момента возвращения в декабре я наслаждался совместной работой с Оле и его помощниками, и все мы сосредоточены на подготовке к новому сезону", — цитирует Фелана официальный веб-сайт "Юнайтед".
10.05.2019 12:20
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Есть ощущение, что через него Ферги рулит командой. А Сульшер чисто номинальная фигура, как подставной директор-бомж во главе ООО Рога и Копыта.
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