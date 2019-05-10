"Юнайтед" близок к покупке Даниэля Джеймса

"Манчестер Юнайтед" приблизился к своему первому приобретению в летнее межсезонье, почти договорившись о переходе вингера "Суонси" Даниэля Джеймса стоимостью 15 миллионов фунтов.

Джеймс едва не покинул "Суонси", в системе которого он находится с 2014 года, еще в январе. Тогда его трансфер в "Лидс" стоимостью 8.5 млн. фунтов сорвался за считанные минуты до дедлайна.



Своей отличной игрок за "лебедей" и сборную Уэльса в этом сезоне 21-летний вингер заинтересовал и некоторые клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль".



Однако в данный момент все идет к тому, что Даниэль продолжит карьеру в команде Оле Гуннара Сульшера, сообщает Sky Sports. Для "Суонси" возможность выручить 15 млн. фунтов за свою восходящую звезду станет большой удачей, потому что контракт Джеймса истекает через 12 месяцев.



Добавим, что в этом сезоне Чемпионшипа Джеймс провел 33 матча, отличился четыре раза и отдал семь результативных передач. А свой самый знаменитый гол Даниэль забил в матче Кубка Англии против "Брентфорда" в феврале, совершив сольный проход в стиле Райана Гиггза, который является его тренером в национальной команде.



