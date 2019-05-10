Роуз хочет напоследок выиграть Лигу Чемпионов, если ему суждено уйти из "Тоттенхэма"
Защитник Данни Роуз надеется напоследок громко хлопнуть дверью, если финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" станет его прощальным матчем за "Тоттенхэм".
Примерно год назад Роуз дал скандальное интервью, в пух и прах раскритиковал амбиции "шпор". Вдобавок на протяжении этого сезона Данни показывает довольно нестабильную игру.
Из-за этого в прессе регулярно появляются слухи, что "Тоттенхэм" ищет себе нового левого защитника, и если 28-летнему англичанину суждено уйти, он хочет сделать это красиво.
"Я продолжаю видеть истории о том, что меня продадут, и если это действительно так и матч против "Ливерпуля" станет моим последним за "Тоттенхэм", я надеюсь уйти, громко хлопнув дверью и подняв над головой трофей".
"Ведь это финал Лиги Чемпионов, поэтому индивидуальные ситуации отходят на второй план — интересы клуба должны быть в приоритете. Так мы и поступим. Мы осознаем, что у нас есть возможность вписать свое имя в историю", — цитирует Роуза The Guardian.
10.05.2019 11:00
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Последние комментарии:
Что-то стало слишком много Роуза в последнее время в новостях.
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Пипец он унылый и депрессивный чел.
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судя по их последним кубковым матчам можно ставить тб3,5
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Со слезами на глазах
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Буду болеть за ТТХ финале, хоть это и лютый соперник Челси, но у них есть норм игрочелы, такие, как Эриксен, Сон, Моура. Хочется, чтобы они уже что-то выиграли!
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Забьет гол в финале ЛЧ. Приятного просмотра.
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