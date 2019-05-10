Чех: "Идеальный способ, чтобы завершить карьеру"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что финал Лиги Европы против "Челси" станет идеальным окончанием его карьеры.

Потеряв статус первого номера "канониров" по ходу этого сезона, Чех еще несколько месяцев назад объявил о завершении игровой карьеры по окончании кампании.



Эти месяцы 36-летний голкипер довольствовался игровой практикой в Лиге Европы, а накануне помог команде Унаи Эмери достичь финала этого турнира.



Другим финалистом Лиги Европы стал бывший клуб Чеха "Челси", и Петр счастлив, что повесит перчатки на гвоздь 29 мая в Баку.



"На мой взгляд, это идеальный способ, чтобы завершить мою игровую карьеру — в финале и против своей бывшей команды".



"Это будет сказочно, и я надеюсь победить. Я жажду выиграть трофей для "Арсенала" и завершить этим свою карьеру".



"Бывают дни, когда ты возвращаешься домой и спрашиваешь себя, стоит ли тебе продолжать играть. Я предпочитаю закончить на пару лет раньше, чем на один год позже. Моей последней мечтой было сыграть в этом европейском финале с "Арсеналом", и эта мечта исполняется".



"Ты должен быть смелым, спокойным и играть в свою игру, чтобы добиться успеха в финале. В каждом раунде, где мы участвовали, я думал, что это может быть мой последний матч", — цитирует Чеха The Telegraph.