Как Александр Зинченко переубедил Гвардиолу

Александр Зинченко Предлагаем вашему вниманию рассказ об Александре Зинченко, который завершает этот сезон в качестве основного игрока "Манчестер Сити", преодолев изначальный скептицизм своего тренера.

Бывший менеджер "Ливерпуля" Рой Эванс шутил, что в его время на позицию левого защитника отправляли того, кто играл в футбол хуже всех в команде.

Эванс мог позволить себе такую самоиронию — он не сыграл и 10 матчей в составе "Ливерпуля" на этой позиции, провел немного времени в Штатах, рано завершил карьеру и вернулся в тренерский штаб мерсисайдского клуба. В наше время левые защитники становятся полноценными звездами, а иногда — подобно Гарету Бэйлу — перерастают в полноценных форвардов. Замечания Эванса многим из них не понравятся.

Правда, "Манчестер Сити", действующий чемпион Англии, в какой-то мере подтверждает старую практику. Конечно, "горожане" тоже хотели иметь левого защитника мирового класса — подобно исполнителям на всех других позициях. Они определенно купили такого в лице Бенжамена Менди. Но карьера француза в Англии пока по-настоящему не стартовала. Экс-футболист "Монако" быстро получил серьезную травму и, по сути, пропустил весь первый сезон в клубе. На второй год проблемы со здоровьем не покинули Менди, а вместе с этим он испортил отношения с менеджером Пепом Гвардиолой из-за своего поведения вне футбольного поля.

Менди был не единственной попыткой Гвардиолы и руководства "Сити". Вместе с ним в Манчестере прибыл другой дорогостоящий новичок — бразилец Данило, универсал, способный сыграть на обоих флангах. За почти два сезона экс-игрок "Реала" так и не завоевал симпатий тренера, довольствуясь эпизодической ролью в команде.

Вышло так, что "Манчестер Сити" действительно стал использовать на позиции левого защитника тех, кто "играет в футбол хуже остальных". Это прозвучит жестко по отношению к талантам Фабиана Дельфа и Александра Зинченко, но планка на позициях центральных полузащитников в "Манчестер Сити" очень высокая. У обоих практически не было и нет шансов стать основными игроками в профильной роли, потому оба готовы закрывать позицию, оставленную звездным Менди.

Дельф долгое время был фаворитом Гвардиолы, учитывая больший опыт и защитные навыки англичанина. В предыдущем сезоне украинец Зинченко, воспитанный на позиции креативного центрхава, неплохо проявил себя в матчах, которые для "Манчестер Сити" имели минимальные риски. Гвардиола с радостью отмечал вклад воспитанника "Шахтера", но для чуть более сложных испытаний предпочитал Дельфа или даже Данило.

Александр Зинченко Причастность Зинченко к чемпионству команды серьезно повысила цену на украинца. "Вулверхэмптон" летом согласовал с "Сити" сделку о покупке Александра за 16 миллионов фунтов. Сумма выглядела комплиментом, учитывая скромный опыт игры на позиции левого защитника в Англии, а также проваленный арендный этап в голландском ПСВ годом ранее. "Горожане" давали футболисту понять, что серьезных перспектив у того в клубе нет, но Зинченко самоуверенно отказался. О позиции "десятки" речи быть не могло, а возвращение Менди означало, что украинец опустится на уровень третьей-четвертой опции среди левых защитников. Со стороны можно было подумать, что уроженец Радомышля в 22 года считает, что ему важнее не игровое развитие, а формальная причастность к чему-то великому. Какие у него вообще шансы? И все же к концу сезона Зинченко становится постоянной фигурой в стартовом составе, а клуб, по слухам, готовится предложить ему новый контракт.

Выступления Зинченко в составе "Сити" и раньше были качественными, и вряд ли было много случаев, когда он разочаровывал Гвардиолу или болельщиков. Скорее, менеджер "горожан" долгое время был удовлетворен тем, что показывал Фабиан Дельф, а также не имел стартовой веры в украинца. Гвардиола зависим от результатов и потому хочет избегать рисков в селекции. Это долгое время было преградой для Зинченко, который, конечно, не предлагал той атакующей силы, которая есть у Менди, но играл с очень малым процентом брака, вписываясь в общую модель "Манчестер Сити".

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола К проблемам самого Менди по ходу добавились трудности Дельфа — у англичанина была и травма, и очевидные ошибки в обороне. В середине сезона Гвардиола созрел, решив серьезно довериться украинцу. Тренер отметил, что защитные навыки номинального атакующего футболиста выросли. Что так же важно — его универсализм помогает хорошо чувствовать партнеров и ситуацию в обеих фазах игры.

Зинченко, безусловно, воспользовался общей кадровой ситуацией в команде, но проявил терпение и желание учиться. Правда, вопросы о его будущем, даже с новым контрактом, остаются. Вероятность того, что украинец в один день заиграет в команде уровня "Сити" на позиции "десятки" по-прежнему мала. Положение в клубе Бенжамена Менди также непонятно, и не исключено, что новое соглашение подразумевает под собой роль первой альтернативы французу на позиции левого защитника, а также дополнительной опции еще на нескольких других. Тем не менее, на этом этапе Александр Зинченко доказал главное: его отказ от перехода к "волкам" прошлым летом был оправдан, а его медали нынешнего сезона будут получены не за причастность к процессу. Он точно "умеет играть в футбол".

Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки Зинченко, Манчестер Сити, статьи

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1374

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Последние комментарии:




  1. chebrec 10.05.2019 10:07 # chebrec
    Молодец пробился не опустил руки

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  2. rap-woiska 10.05.2019 10:05 # rap-woiska
    Один из немногих норм хохлов,респект таким пацанам

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  3. keane16 10.05.2019 10:04 # keane16
    Зина таки утер нос недоброжелателям, пашет и пашет, не похож на типичного хохла, который сосэ и сосэ

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  4. staryi-eblan 10.05.2019 09:57 # staryi-eblan
    Глянул обзор Пенсов:

    1. Кепа-то сила. Надо Пенсам срочно улучшенный контракт переподписать с ним с заоблачной суммой, а то через сезон за ним однозначно явятся Юве, Бавария, Псж, Барселона и заберут. У него все задатки мега вратаря

    2. Жоржиньо хорош, но его опасная манера исполнения пенальти достала уже. Эдерсон угадал уже, пока везет, тем не менее

    3. Без Канте тяжело в обороняющейся фазе. Если до финала его не поставят на ноги, то "пиши - пропало"

    4. Игуаина вернуть обратно. "Полная булочка", которая способна забивать только с острых углов и то раз в 4-5 матча

    В целом, шансов на успех в финале 65х35% в пользу Арсенала. Без Рюдигера, Одои и, возможно, Канте вообще все плохо.
    Если Смоук проиграет Лестеру, да еще сыграет основой и не даст передышку лидерам, то будет атас

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  5. crazy2008 10.05.2019 09:48 # crazy2008
    Дивлюсь, тут одні "офігенні" зібралися... Раділи би, що людина вміє грати!!! Присутнім "коментаторам" ганьба.

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  6. only--liverpool 10.05.2019 09:46 # only--liverpool
    Изичайший Суперкубок для ЛФК эвэр

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  7. scouser2005 10.05.2019 09:39 # scouser2005
    Молодец украинец.

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  8. mc-od 10.05.2019 09:35 # mc-od
    Новый контракт, конечно, заслужил, но пока еще сыроват. Рано еще дифирамбы ему петь. А так, удачи!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  9. januzaj00 10.05.2019 09:17 # januzaj00
    Где тут дизлайк поставить

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  10. januzaj00 10.05.2019 09:17 # januzaj00
    И? Что-то изменилось?

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  11. al-faarabi 10.05.2019 09:16 # al-faarabi
    как же вы зап6али xixiлы

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  12. xin 10.05.2019 09:13 # xin
    Зачем нам новости про ноунеймов, которые даже в финале ЛЧ не играли?

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  13. pistolero-lfc 10.05.2019 09:11 # pistolero-lfc
    Объявляю митинг против хохлов. Не буду отписываться на fapl, пока не уберёте эту новость с главной.

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  14. benefactor 10.05.2019 09:10 # benefactor
    Самый позорный представитель АПЛ в ЛЧ. Даже ТТХ заслуживает уважение гораздо больше.

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  15. alcoholnarco 10.05.2019 09:09 # alcoholnarco
    Рубрика "че там у хохлов".

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  16. skychnie-oboi 10.05.2019 09:04 # skychnie-oboi
    0
    ФИНАЛОВ
    0

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  17. liverpo0ol 10.05.2019 09:01 # liverpo0ol
    Как зинченко был дниной и как им остался, секрет расскажет михуджло

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  18. vasya-mu 10.05.2019 09:01 # vasya-mu
    опять про каклов..

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