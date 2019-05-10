Как Александр Зинченко переубедил Гвардиолу

Предлагаем вашему вниманию рассказ об Александре Зинченко, который завершает этот сезон в качестве основного игрока "Манчестер Сити", преодолев изначальный скептицизм своего тренера.

Бывший менеджер "Ливерпуля" Рой Эванс шутил, что в его время на позицию левого защитника отправляли того, кто играл в футбол хуже всех в команде.



Эванс мог позволить себе такую самоиронию — он не сыграл и 10 матчей в составе "Ливерпуля" на этой позиции, провел немного времени в Штатах, рано завершил карьеру и вернулся в тренерский штаб мерсисайдского клуба. В наше время левые защитники становятся полноценными звездами, а иногда — подобно Гарету Бэйлу — перерастают в полноценных форвардов. Замечания Эванса многим из них не понравятся.



Правда, "Манчестер Сити", действующий чемпион Англии, в какой-то мере подтверждает старую практику. Конечно, "горожане" тоже хотели иметь левого защитника мирового класса — подобно исполнителям на всех других позициях. Они определенно купили такого в лице Бенжамена Менди. Но карьера француза в Англии пока по-настоящему не стартовала. Экс-футболист "Монако" быстро получил серьезную травму и, по сути, пропустил весь первый сезон в клубе. На второй год проблемы со здоровьем не покинули Менди, а вместе с этим он испортил отношения с менеджером Пепом Гвардиолой из-за своего поведения вне футбольного поля.



Менди был не единственной попыткой Гвардиолы и руководства "Сити". Вместе с ним в Манчестере прибыл другой дорогостоящий новичок — бразилец Данило, универсал, способный сыграть на обоих флангах. За почти два сезона экс-игрок "Реала" так и не завоевал симпатий тренера, довольствуясь эпизодической ролью в команде.



Вышло так, что "Манчестер Сити" действительно стал использовать на позиции левого защитника тех, кто "играет в футбол хуже остальных". Это прозвучит жестко по отношению к талантам Фабиана Дельфа и Александра Зинченко, но планка на позициях центральных полузащитников в "Манчестер Сити" очень высокая. У обоих практически не было и нет шансов стать основными игроками в профильной роли, потому оба готовы закрывать позицию, оставленную звездным Менди.



Дельф долгое время был фаворитом Гвардиолы, учитывая больший опыт и защитные навыки англичанина. В предыдущем сезоне украинец Зинченко, воспитанный на позиции креативного центрхава, неплохо проявил себя в матчах, которые для "Манчестер Сити" имели минимальные риски. Гвардиола с радостью отмечал вклад воспитанника "Шахтера", но для чуть более сложных испытаний предпочитал Дельфа или даже Данило.



Причастность Зинченко к чемпионству команды серьезно повысила цену на украинца. "Вулверхэмптон" летом согласовал с "Сити" сделку о покупке Александра за 16 миллионов фунтов. Сумма выглядела комплиментом, учитывая скромный опыт игры на позиции левого защитника в Англии, а также проваленный арендный этап в голландском ПСВ годом ранее. "Горожане" давали футболисту понять, что серьезных перспектив у того в клубе нет, но Зинченко самоуверенно отказался. О позиции "десятки" речи быть не могло, а возвращение Менди означало, что украинец опустится на уровень третьей-четвертой опции среди левых защитников. Со стороны можно было подумать, что уроженец Радомышля в 22 года считает, что ему важнее не игровое развитие, а формальная причастность к чему-то великому. Какие у него вообще шансы? И все же к концу сезона Зинченко становится постоянной фигурой в стартовом составе, а клуб, по слухам, готовится предложить ему новый контракт.



Выступления Зинченко в составе "Сити" и раньше были качественными, и вряд ли было много случаев, когда он разочаровывал Гвардиолу или болельщиков. Скорее, менеджер "горожан" долгое время был удовлетворен тем, что показывал Фабиан Дельф, а также не имел стартовой веры в украинца. Гвардиола зависим от результатов и потому хочет избегать рисков в селекции. Это долгое время было преградой для Зинченко, который, конечно, не предлагал той атакующей силы, которая есть у Менди, но играл с очень малым процентом брака, вписываясь в общую модель "Манчестер Сити".



К проблемам самого Менди по ходу добавились трудности Дельфа — у англичанина была и травма, и очевидные ошибки в обороне. В середине сезона Гвардиола созрел, решив серьезно довериться украинцу. Тренер отметил, что защитные навыки номинального атакующего футболиста выросли. Что так же важно — его универсализм помогает хорошо чувствовать партнеров и ситуацию в обеих фазах игры.



Зинченко, безусловно, воспользовался общей кадровой ситуацией в команде, но проявил терпение и желание учиться. Правда, вопросы о его будущем, даже с новым контрактом, остаются. Вероятность того, что украинец в один день заиграет в команде уровня "Сити" на позиции "десятки" по-прежнему мала. Положение в клубе Бенжамена Менди также непонятно, и не исключено, что новое соглашение подразумевает под собой роль первой альтернативы французу на позиции левого защитника, а также дополнительной опции еще на нескольких других. Тем не менее, на этом этапе Александр Зинченко доказал главное: его отказ от перехода к "волкам" прошлым летом был оправдан, а его медали нынешнего сезона будут получены не за причастность к процессу. Он точно "умеет играть в футбол".



Иван Громиков специально для FAPL.ru