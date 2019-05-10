Эмери: "Мы еще не добились успеха"

После выхода в финал Лиги Европы главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери предупредил свою команду, что успех еще не достигнут.

Убедительно обыграв "Валенсию" в ответном полуфинальном матче со счетом 2:4 (3:7 по сумме двух матчей), "канониры" обеспечили себе билеты в Баку на 29 мая.



Финальный матч с "Челси" станет возможность для "Арсенала" выиграть трофей и вернуться в Лигу Чемпионов, тогда как "синие" уже гарантировали себе попадание в элитный европейский турнир через Премьер-Лигу.



Эмери надеется, что его команда сделает этот заключительный шаг, потому что просто выход в финал он не считает успехом.



"Еще ничего не закончено — мы пока не добились успеха, и нам предстоит сыграть финал. Мы рады, но мы знаем, что победить будет сложно, как было сложно до сих пор".



"Мы можем гордиться игроками, своей работой и болельщиками, что приехали нас поддержать сюда. Эти матчи против "Наполи" и "Валенсии" не были простыми, но мы продемонстрировали идеальную стойкость духа. Сегодня мы каждому показали свой характер", — цитирует Эмери Sky Sports.