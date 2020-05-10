Сарри: "Челси" в финале благодаря своему характеру"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда достигла финала Лиги Европы благодаря своему характеру и теперь заслуживает трофей.

Завершив 120 минут ответного полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" вничью 1:1, "синие" все-таки смогли вырвать победу в серии пенальти. По мнению Сарри, его команда взяла верх вовсе не благодаря мастерству или везению.



"К серии пенальти невозможно подготовиться. Ты можешь очень хорошо бить по мячу на тренировочной базе, но в игре совсем другое давление".



"Тебе нужен огромный характер, чтобы победить таким образом. Думаю, готовиться к серии пенальти бесполезно".



"Теперь нам нужно отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию, потому что мы очень устали", — сообщил Сарри BT Sport.



Также Маурицио убежден, что его команда заслуживает награду в этом непростом сезоне.



"Этот финал многое значит для меня. Свой первый финал мы играли против "Манчестер Сити" (в Кубке Лиги), и мы проиграли. Теперь мы хотим победить. На мой взгляд, этот коллектив заслуживает победить".



"Три месяца назад мы были в очень сложном положении, а здесь, в Англии, очень сложно найти выход из ситуации, когда ты в беде. Нам это удалось, поэтому мы заслуживаем выиграть трофей", — добавил Сарри.