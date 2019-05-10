Азар хочет выиграть Лигу Европы и не думает о своем будущем

Плеймейкер "Челси" Эден Азар отказался внести ясность насчет своего будущего.

В четверг вечером Азар помог "синим" достичь финала Лиги Европы, сломив сопротивление "Айнтрахта". Именно Эден ассистировал Рубену Лофтус-Чику в первом тайме, а также нанес решающий удар в серии пенальти.



В преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" пресса спекулировала о том, что вопрос с переходом 28-летнего бельгийца в "Реал" практически решен. Азар не стал это ни подтверждать, ни опровергать, лишь заявив о намерении выиграть трофей с "Челси".



"Я не думаю об этом. Я думаю лишь о том, чтобы постараться что-нибудь выиграть для этого клуба. Если финал будет моим последним матчем за "Челси", я сделаю все возможное, чтобы этот клуб выиграл трофей".



"У меня в голове пока нет ясности насчет моего будущего, поэтому я просто сосредоточусь на том, чтобы помогать "Челси" добиваться побед", — сообщил Азар BT Sport.