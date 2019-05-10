Болельщики и игроки МЮ признали Шоу лучшим в сезоне 2018/19

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу был признан Игроком Года в своей команде — и по версии болельщиков, и по версии футболистов.

В прошлый уикенд "красные дьяволы" лишились даже математических шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Несмотря на удручающую атмосферу, клуб все же провел традиционное мероприятие со вручением ежегодных наград.



В голосовании фанатов через официальное приложение "Юнайтед" Шоу собрал больше всех голосов, опередив Виктора Линделефа и Поля Погба. Таким образом, Люк забрал эту награду из рук Давида Де Хеа, признанного лучшим год назад.



23-летний англичанин, сыгравший 40 матчей за "дьяволов" в этом сезоне с учетом всех соревнований, был признан лучшим и игроками команды. Шоу получил всего лишь на один голос больше, чем Линделеф.



"Это многое значит для меня, особенно если учесть, что так считают парни. Они всегда поддерживали меня, в отличие от некоторых других людей, и всегда помогали мне на протяжении этого пути, который не был таким уж гладким. Это великолепно, и я хочу поблагодарить их всех", — цитирует Шоу веб-сайт "Юнайтед".



Добавим, эту награду Люк тоже забрал от Де Хеа. Еще один приз — за лучший гол сезона — достался полузащитнику Андреасу Перейре за его потрясающий удар против "Саутгемптона".