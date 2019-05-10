"Челси" вырвал путевку в финал Лиги Европы у "Айнтрахта" в серии пенальти
"Челси" смог сломить сопротивление "Айнтрахта" и вырвать путевку в финал Лиги Европы только в серии пенальти, после напряженных 120 минут в матче на "Стэмфорд Бридж".
По сравнению с уикендом в старте у "синих" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Эмерсон Палмери, Рубен Лофтус-Чик, Виллиан и Оливье Жиру, заменив Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Педро и Гонсало Игуаина.
"Айнтрахт" на удивление уверенно начал матч на "Стэмфорд Бридж". Гости нанесли несколько ударов, в том числе — в створ, однако Кепа Аррисабалага был на чеку.
Ближе к середине первого тайма "Челси" стал просыпаться, перехватив инициативу и принявшись искать пути к воротам немецкой команды.
И на 28-й минуте давление хозяев принесло свои плоды. Эден Азар сделал передачу на левый край штрафной Лофтус-Чику, который обводящим ударом послал мяч низом в дальний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем "синие" уверенно контролировали игру и даже могли удвоить счет до перерыва, однако Лофтус-Чику немного не повезло.
А вот второй тайм начался еще более неожиданно, чем первый. Лука Йович сыграл в стенку с партнером и, при попустительстве центральных защитников "Челси", выскочил прямо на Кепу, которого ему не составило труда переиграть — 1:1.
Гол Йовича окрылил "Айнтрахт". Гости выглядели агрессивно и свежо, тогда как у "Челси" атакующая игра совершенно развалилась.
Во втором тайме игра стала очень нервной для хозяев. "Айнтрахт" чуял, что может вырвать победу, а у "синих" по-прежнему ничего не получалось. В одном из эпизодов Сесару Аспиликуэте откровенно повезло избежать удаления.
В концовке матча хозяева оживились, но их попытки решить судьбу противостояния в основное время были неубедительны — экстра-таймов избежать не удалось.
Первые дополнительные 15 минут были отмечены крайне перспективной контратакой "Челси", однако комбинация была бездарно загублена, а также двумя выносами с линии ворот Аррисабалаги — героями выступили Давид Луис и Давиде Дзаппакоста.
Во вторые 15 минут "синие" основательно прижали своего соперника. Хороший момент имел Эмерсон, а Аспиликуэта даже затолкал мяч в ворота, но с нарушением правил. "Синие" отчаянно старались избежать серии пенальти, но и этого тоже не смогли.
В серии пенальти нервы оказались крепче у "Челси". И хотя Аспиликуэта пробить голкипера не смог, Аррисабалага подчистил осечку партнера двумя своими сейвами.
Открыв счет в первом тайме усилиями Лофтус-Чика, "Челси" играл с таким подавляющим преимуществом, что дальнейшее развитие событий было представить сложно. "Айнтрахт" смог навязать борьбу своему более грозному сопернику, однако счастливый билет в лотерее под названием серия пенальти достался "синим".
"Челси" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по суме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 3:4
Серия пенальти: Аллер (гол) — Баркли (гол), Йович (гол) — Аспиликуэта (голкипер), Де Гузман (гол) — Жоржиньо (гол), Хинтереггер (голкипер) — Луис (гол), Пасиенсия (голкипер) — Азар (гол).
Голы: Лофтус-Чик 28 — Йович 49.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста 74), Луис, Палмери, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 86), Виллиан (Педро 62), Жиру (Игуаин 96), Азар.
"Айнтрахт": Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Да Кошта, Гачинович (Пасиенсия 118), Роде (Де Гузман 70), Костич, Ребич (Аллер 90), Йович.
Предупреждения: Ковачич, Аспиликуэта, Дзаппакоста — Фалетт, Роде, Де Гузман, Абрахам.
10.05.2019 00:50
Просмотров: 1987
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Педерасты выиграют таки эмерикап
(ответить)
Пусть победит дружба
(ответить)
АПЛ доминирует, но сити всё равно не гости на этом празднике.
(ответить)
там пенсы в пабликах от кепы уже детей хотят
ебланы не в курсах, что это финал лиги европы, а не чемпионов
(ответить)
За матушку Англию!!! За пасхалкой
It's cumming home!!!
(ответить)
Через жопу Азара пролезли в финал и радуются))) говнопенсы они такие)))
(ответить)
У кого - то скоро будет 6 ушастый, а кто - то пропускает 6 голов от Сити...
Уровень..
(ответить)
Пенсия как там волосы на яйцах, не поседели? Ахахах. А то я уж было готов вас обоссывать )))))))))))))))))
(ответить)
Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага после игры отметил желание команды побеждать.
"Мы хотели победить в дополнительное время и не думали о серии пенальти, но нам не удалось забить несмотря на то, что один мяч был отменен из-за нарушения правил. Я очень рад, что мне удалось помочь команде выйти в финал. Это невероятные эмоции", - заявил Кепа BBC.
его канешн понять можно, он нихуя не выигрывал в своей карьере
но какие могут быть эмоции...это Челси, а не атлетик, ебучий финал лиги европы, до которого пенсы резервом шагали, за исключением полуфинала...при чем при всем удивлении резерв спокойно на расслабоне гасил, а основа как всегда с писей в жопе играла.
(ответить)
В этом году АПЛ зарулил, молодцы, что тут еще скажешь!?
Осталось определить какие две команды возьмут кубки, хорошо как по мне, если шпоры и канониры!
(ответить)
Предлагаю закрыть никому не нужный обосанный турнир для середнячков. Или пускай не ТВ не показывают, чтобы не отвлекать внимание от основных соревновании топов.
(ответить)
тут проеб немцев был чисто из-за 9 мая, не судьба
(ответить)
Ну все, Кепа отбил свою трансферную стоимость, не то что Алиссоны всякие, Де Хеа вообще в минус вышел, считай пнул МЮ из ЛЧ))
(ответить)
Омг просто не на что смотреть
(ответить)
Кепа молодец, а вот защитники часто косячат, надо укреплять линию обороны. Нормально играть всю игру у Челси не получается. Играют волнами, то хорошо, то хреново.
(ответить)
Изичайший кубок ЛЕ и суперкубок УЕФА !!!
Челси слабейший сезон - 2 кубка
Лузерня - зерооооо, сосярыыыыыы )))))
(ответить)
без Канте нихуя не могут сделать, чисто команда одного игрока
по финалу-вынос сосарребола 3-1
(ответить)
Английский финал - это конечно круто, но...
Перед матчем сказал, что пенсы затащат на классе. Бесспорно класс у всех пенсов выше, чем у соперника, но во что они играют вообще непонятно. Такое впечатление, что придумывают на ходу что делать с мячом. Азар так вообще в перерыве в раздевалке решил остаться. Ну как может игрок с приставкой "топ" играть, только когда есть настроение, причём в рамках одного матча?
(ответить)
все хейтеры прогнозируют разгромные победы лулзерки и арсинолю, типа Челси щас в кризисе а шпоры хер пойми кто, а в итоге шпоры и Челси возьмут титулы, заслуженно) вам только и остается кукарекать до матчей и с0сать тихо под шконкой после, особенно это касается всяких чурок, пи3дрглазых мамбетов и парочки чуханов
(ответить)
Ох и жаришка будет в финале. Все адекватные фаны футбола будут поддерживать пенсов, так как нельзя дать аснлу выиграть их первый, только вдумайтесь ПЕРВЫЙ еврокубок в истории. Я не хочу ни с кем спорить и доказывать великий ли клуб Арсенал или нет. Великие клубы не имеют нулей в графе еврокубки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий