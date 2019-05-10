"Челси" вырвал путевку в финал Лиги Европы у "Айнтрахта" в серии пенальти

Кепа Аррисабалага и Эден Азар "Челси" смог сломить сопротивление "Айнтрахта" и вырвать путевку в финал Лиги Европы только в серии пенальти, после напряженных 120 минут в матче на "Стэмфорд Бридж".

По сравнению с уикендом в старте у "синих" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Эмерсон Палмери, Рубен Лофтус-Чик, Виллиан и Оливье Жиру, заменив Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Педро и Гонсало Игуаина.

"Айнтрахт" на удивление уверенно начал матч на "Стэмфорд Бридж". Гости нанесли несколько ударов, в том числе — в створ, однако Кепа Аррисабалага был на чеку.

Ближе к середине первого тайма "Челси" стал просыпаться, перехватив инициативу и принявшись искать пути к воротам немецкой команды.

И на 28-й минуте давление хозяев принесло свои плоды. Эден Азар сделал передачу на левый край штрафной Лофтус-Чику, который обводящим ударом послал мяч низом в дальний угол ворот — 1:0.

В дальнейшем "синие" уверенно контролировали игру и даже могли удвоить счет до перерыва, однако Лофтус-Чику немного не повезло.

А вот второй тайм начался еще более неожиданно, чем первый. Лука Йович сыграл в стенку с партнером и, при попустительстве центральных защитников "Челси", выскочил прямо на Кепу, которого ему не составило труда переиграть — 1:1.

Гол Йовича окрылил "Айнтрахт". Гости выглядели агрессивно и свежо, тогда как у "Челси" атакующая игра совершенно развалилась.

Во втором тайме игра стала очень нервной для хозяев. "Айнтрахт" чуял, что может вырвать победу, а у "синих" по-прежнему ничего не получалось. В одном из эпизодов Сесару Аспиликуэте откровенно повезло избежать удаления.

В концовке матча хозяева оживились, но их попытки решить судьбу противостояния в основное время были неубедительны — экстра-таймов избежать не удалось.

Первые дополнительные 15 минут были отмечены крайне перспективной контратакой "Челси", однако комбинация была бездарно загублена, а также двумя выносами с линии ворот Аррисабалаги — героями выступили Давид Луис и Давиде Дзаппакоста.

Во вторые 15 минут "синие" основательно прижали своего соперника. Хороший момент имел Эмерсон, а Аспиликуэта даже затолкал мяч в ворота, но с нарушением правил. "Синие" отчаянно старались избежать серии пенальти, но и этого тоже не смогли.

В серии пенальти нервы оказались крепче у "Челси". И хотя Аспиликуэта пробить голкипера не смог, Аррисабалага подчистил осечку партнера двумя своими сейвами.

Открыв счет в первом тайме усилиями Лофтус-Чика, "Челси" играл с таким подавляющим преимуществом, что дальнейшее развитие событий было представить сложно. "Айнтрахт" смог навязать борьбу своему более грозному сопернику, однако счастливый билет в лотерее под названием серия пенальти достался "синим".

"Челси" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по суме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 3:4

Серия пенальти: Аллер (гол) — Баркли (гол), Йович (гол) — Аспиликуэта (голкипер), Де Гузман (гол) — Жоржиньо (гол), Хинтереггер (голкипер) — Луис (гол), Пасиенсия (голкипер) — Азар (гол).

Голы: Лофтус-Чик 28 — Йович 49.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста 74), Луис, Палмери, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 86), Виллиан (Педро 62), Жиру (Игуаин 96), Азар.

"Айнтрахт": Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Да Кошта, Гачинович (Пасиенсия 118), Роде (Де Гузман 70), Костич, Ребич (Аллер 90), Йович.

Предупреждения: Ковачич, Аспиликуэта, Дзаппакоста — Фалетт, Роде, Де Гузман, Абрахам.


Метки Айнтрахт, Лига Европы, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2019 00:50

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.05.2019 01:10 # tigerpool
    Педерасты выиграют таки эмерикап

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  2. pistolero-lfc 10.05.2019 01:10 # pistolero-lfc
    Пусть победит дружба

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  3. contrario 10.05.2019 01:10 # contrario
    АПЛ доминирует, но сити всё равно не гости на этом празднике.

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  4. thegodfather 10.05.2019 01:10 # thegodfather
    там пенсы в пабликах от кепы уже детей хотят

    ебланы не в курсах, что это финал лиги европы, а не чемпионов

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  5. kipeloff89 10.05.2019 01:08 # kipeloff89
    За матушку Англию!!! За пасхалкой
    It's cumming home!!!

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  6. only--liverpool 10.05.2019 01:08 # only--liverpool
    Через жопу Азара пролезли в финал и радуются))) говнопенсы они такие)))

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  7. mikkiynwa 10.05.2019 01:08 # mikkiynwa
    У кого - то скоро будет 6 ушастый, а кто - то пропускает 6 голов от Сити...

    Уровень..

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  8. only--liverpool 10.05.2019 01:06 # only--liverpool
    Пенсия как там волосы на яйцах, не поседели? Ахахах. А то я уж было готов вас обоссывать )))))))))))))))))

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  9. thegodfather 10.05.2019 01:06 # thegodfather
    Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага после игры отметил желание команды побеждать.

    "Мы хотели победить в дополнительное время и не думали о серии пенальти, но нам не удалось забить несмотря на то, что один мяч был отменен из-за нарушения правил. Я очень рад, что мне удалось помочь команде выйти в финал. Это невероятные эмоции", - заявил Кепа BBC.


    его канешн понять можно, он нихуя не выигрывал в своей карьере


    но какие могут быть эмоции...это Челси, а не атлетик, ебучий финал лиги европы, до которого пенсы резервом шагали, за исключением полуфинала...при чем при всем удивлении резерв спокойно на расслабоне гасил, а основа как всегда с писей в жопе играла.

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  10. jaguar 10.05.2019 01:05 # jaguar
    В этом году АПЛ зарулил, молодцы, что тут еще скажешь!?
    Осталось определить какие две команды возьмут кубки, хорошо как по мне, если шпоры и канониры!

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  11. arman-kz 10.05.2019 01:04 # arman-kz
    Предлагаю закрыть никому не нужный обосанный турнир для середнячков. Или пускай не ТВ не показывают, чтобы не отвлекать внимание от основных соревновании топов.

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  12. kos9k 10.05.2019 01:04 # kos9k
    тут проеб немцев был чисто из-за 9 мая, не судьба

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  13. cristean2 10.05.2019 01:03 # cristean2
    Ну все, Кепа отбил свою трансферную стоимость, не то что Алиссоны всякие, Де Хеа вообще в минус вышел, считай пнул МЮ из ЛЧ))

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  14. edgarkuznetsov 10.05.2019 01:01 # edgarkuznetsov
    Омг просто не на что смотреть

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  15. galogen 10.05.2019 01:01 # galogen
    Кепа молодец, а вот защитники часто косячат, надо укреплять линию обороны. Нормально играть всю игру у Челси не получается. Играют волнами, то хорошо, то хреново.

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  16. ba-29 10.05.2019 01:00 # ba-29
    Изичайший кубок ЛЕ и суперкубок УЕФА !!!
    Челси слабейший сезон - 2 кубка
    Лузерня - зерооооо, сосярыыыыыы )))))

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  17. kos9k 10.05.2019 01:00 # kos9k
    без Канте нихуя не могут сделать, чисто команда одного игрока
    по финалу-вынос сосарребола 3-1

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  18. sausage 10.05.2019 01:00 # sausage
    Английский финал - это конечно круто, но...
    Перед матчем сказал, что пенсы затащат на классе. Бесспорно класс у всех пенсов выше, чем у соперника, но во что они играют вообще непонятно. Такое впечатление, что придумывают на ходу что делать с мячом. Азар так вообще в перерыве в раздевалке решил остаться. Ну как может игрок с приставкой "топ" играть, только когда есть настроение, причём в рамках одного матча?

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  19. bezviz 10.05.2019 01:00 # bezviz
    все хейтеры прогнозируют разгромные победы лулзерки и арсинолю, типа Челси щас в кризисе а шпоры хер пойми кто, а в итоге шпоры и Челси возьмут титулы, заслуженно) вам только и остается кукарекать до матчей и с0сать тихо под шконкой после, особенно это касается всяких чурок, пи3дрглазых мамбетов и парочки чуханов

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  20. blackbirdofk 10.05.2019 00:59 # blackbirdofk
    Ох и жаришка будет в финале. Все адекватные фаны футбола будут поддерживать пенсов, так как нельзя дать аснлу выиграть их первый, только вдумайтесь ПЕРВЫЙ еврокубок в истории. Я не хочу ни с кем спорить и доказывать великий ли клуб Арсенал или нет. Великие клубы не имеют нулей в графе еврокубки.

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