"Челси" вырвал путевку в финал Лиги Европы у "Айнтрахта" в серии пенальти

"Челси" смог сломить сопротивление "Айнтрахта" и вырвать путевку в финал Лиги Европы только в серии пенальти, после напряженных 120 минут в матче на "Стэмфорд Бридж".

По сравнению с уикендом в старте у "синих" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Эмерсон Палмери, Рубен Лофтус-Чик, Виллиан и Оливье Жиру, заменив Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Педро и Гонсало Игуаина.



"Айнтрахт" на удивление уверенно начал матч на "Стэмфорд Бридж". Гости нанесли несколько ударов, в том числе — в створ, однако Кепа Аррисабалага был на чеку.



Ближе к середине первого тайма "Челси" стал просыпаться, перехватив инициативу и принявшись искать пути к воротам немецкой команды.



И на 28-й минуте давление хозяев принесло свои плоды. Эден Азар сделал передачу на левый край штрафной Лофтус-Чику, который обводящим ударом послал мяч низом в дальний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем "синие" уверенно контролировали игру и даже могли удвоить счет до перерыва, однако Лофтус-Чику немного не повезло.



А вот второй тайм начался еще более неожиданно, чем первый. Лука Йович сыграл в стенку с партнером и, при попустительстве центральных защитников "Челси", выскочил прямо на Кепу, которого ему не составило труда переиграть — 1:1.



Гол Йовича окрылил "Айнтрахт". Гости выглядели агрессивно и свежо, тогда как у "Челси" атакующая игра совершенно развалилась.



Во втором тайме игра стала очень нервной для хозяев. "Айнтрахт" чуял, что может вырвать победу, а у "синих" по-прежнему ничего не получалось. В одном из эпизодов Сесару Аспиликуэте откровенно повезло избежать удаления.



В концовке матча хозяева оживились, но их попытки решить судьбу противостояния в основное время были неубедительны — экстра-таймов избежать не удалось.



Первые дополнительные 15 минут были отмечены крайне перспективной контратакой "Челси", однако комбинация была бездарно загублена, а также двумя выносами с линии ворот Аррисабалаги — героями выступили Давид Луис и Давиде Дзаппакоста.



Во вторые 15 минут "синие" основательно прижали своего соперника. Хороший момент имел Эмерсон, а Аспиликуэта даже затолкал мяч в ворота, но с нарушением правил. "Синие" отчаянно старались избежать серии пенальти, но и этого тоже не смогли.



В серии пенальти нервы оказались крепче у "Челси". И хотя Аспиликуэта пробить голкипера не смог, Аррисабалага подчистил осечку партнера двумя своими сейвами.



Открыв счет в первом тайме усилиями Лофтус-Чика, "Челси" играл с таким подавляющим преимуществом, что дальнейшее развитие событий было представить сложно. "Айнтрахт" смог навязать борьбу своему более грозному сопернику, однако счастливый билет в лотерее под названием серия пенальти достался "синим".



"Челси" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по суме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 3:4



Серия пенальти: Аллер (гол) — Баркли (гол), Йович (гол) — Аспиликуэта (голкипер), Де Гузман (гол) — Жоржиньо (гол), Хинтереггер (голкипер) — Луис (гол), Пасиенсия (голкипер) — Азар (гол).



Голы: Лофтус-Чик 28 — Йович 49.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста 74), Луис, Палмери, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 86), Виллиан (Педро 62), Жиру (Игуаин 96), Азар.



"Айнтрахт": Трапп, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Да Кошта, Гачинович (Пасиенсия 118), Роде (Де Гузман 70), Костич, Ребич (Аллер 90), Йович.



Предупреждения: Ковачич, Аспиликуэта, Дзаппакоста — Фалетт, Роде, Де Гузман, Абрахам.