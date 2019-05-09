"Арсенал" снова обыграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы

"Арсенал" повторно доказал свое превосходство над "Валенсией" и, одержав победу 2:4, вышел в финал Лиги Европы.

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в Премьер-Лиге в стартовом составе "канониров" появились Петр Чех, Лоран Косьелни, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Сеад Колашинац, заменив Бернда Лено, Шкодрана Мустафи, Штефана Лихтштайнера и Генриха Мхитаряна.



Дефицит в два гола после первого матча заставил "Валенсию" пойти вперед без раскачки. "Арсенал" оказался под давлением и уже на 11-й минуте дрогнул. Это Кевин Гамейро на дальней штанге буквально внес мяч в ворота после прострела партнера с рикошетом от Начо Монреаля — 1:0.



Однако ответ гостей не заставил себя ждать и во многом случился без предпосылок. На 17-й минуте Александр Лакасетт сделал скидку на Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот подработал мяч грудью и нанес пушечный удар с дистанции — 1:1.



Сравняв счет, "Арсенал" сосредоточился на контратакующей игре, и эта ставка выглядела оправданной. В позиционном футболе "Валенсия" была довольно уныла, а в одной из быстрых ответных комбинаций "канониры" едва не забили второй гол — удар Александра Лакасетта пришелся в штангу.



В начале второго тайма "канонирам" удалось выйти вперед. Лукас Торрейра сделал пас в штрафную на Лакасетта, который совершил разворот на 360 градусов и, оторвавшись от защитника, пробил — 1:2.



Однако очень скоро равновесие вновь было восстановлено. Гамейро оказался на пути удара своего партнера, но быстро сориентировался и помог мячу оказаться в воротах — 2:2.



"Валенсии" все еще требовалось забивать трижды, и чем меньше оставалось времени, тем спокойнее становилась игра. А на 69-й минуте все стало окончательно ясно, потому что Обамеянг на ближней штанге откликнулся на передачу Мэйтланд-Найлса — 2:3.



Когда от основного времени оставалось две минуты, Обамеянг установил окончательный счет, с острого угла пробив над голкипером — 2:4. Есть хет-трик габонца!



"Арсенал" пропустил первым, но затем выправил игру и одержал уверенную победу. "Канониры" выглядели другой командой, нежели в последние недели в Премьер-Лиге, и теперь от возвращения в Лигу Чемпионов их отделает всего один матч.



"Валенсия" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 2:4 (1:1) по суме двух матчей — 3:7



Голы: Гамейро 11, 58 — Обамеянг 17, 69, 88, Лакасетт 50.



"Валенсия": Нето, Пиччини (Солер 56), Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Парехо, Кокелен, Гедеш (Торрес 71), Гамейро, Родриго (Санти Мина 72).



"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Торрейра (Гендузи 80), Джака, Озил (Мхитарян 62), Колашинац (Мустафи 71), Лакасетт, Обамеянг.



Предупреждения: Гарай, Гайя, Паулиста — Озил.