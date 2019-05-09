"Арсенал" снова обыграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" повторно доказал свое превосходство над "Валенсией" и, одержав победу 2:4, вышел в финал Лиги Европы.

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в Премьер-Лиге в стартовом составе "канониров" появились Петр Чех, Лоран Косьелни, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Сеад Колашинац, заменив Бернда Лено, Шкодрана Мустафи, Штефана Лихтштайнера и Генриха Мхитаряна.

Дефицит в два гола после первого матча заставил "Валенсию" пойти вперед без раскачки. "Арсенал" оказался под давлением и уже на 11-й минуте дрогнул. Это Кевин Гамейро на дальней штанге буквально внес мяч в ворота после прострела партнера с рикошетом от Начо Монреаля — 1:0.

Однако ответ гостей не заставил себя ждать и во многом случился без предпосылок. На 17-й минуте Александр Лакасетт сделал скидку на Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот подработал мяч грудью и нанес пушечный удар с дистанции — 1:1.

Сравняв счет, "Арсенал" сосредоточился на контратакующей игре, и эта ставка выглядела оправданной. В позиционном футболе "Валенсия" была довольно уныла, а в одной из быстрых ответных комбинаций "канониры" едва не забили второй гол — удар Александра Лакасетта пришелся в штангу.

В начале второго тайма "канонирам" удалось выйти вперед. Лукас Торрейра сделал пас в штрафную на Лакасетта, который совершил разворот на 360 градусов и, оторвавшись от защитника, пробил — 1:2.

Однако очень скоро равновесие вновь было восстановлено. Гамейро оказался на пути удара своего партнера, но быстро сориентировался и помог мячу оказаться в воротах — 2:2.

"Валенсии" все еще требовалось забивать трижды, и чем меньше оставалось времени, тем спокойнее становилась игра. А на 69-й минуте все стало окончательно ясно, потому что Обамеянг на ближней штанге откликнулся на передачу Мэйтланд-Найлса — 2:3.

Когда от основного времени оставалось две минуты, Обамеянг установил окончательный счет, с острого угла пробив над голкипером — 2:4. Есть хет-трик габонца!

"Арсенал" пропустил первым, но затем выправил игру и одержал уверенную победу. "Канониры" выглядели другой командой, нежели в последние недели в Премьер-Лиге, и теперь от возвращения в Лигу Чемпионов их отделает всего один матч.

"Валенсия" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 2:4 (1:1) по суме двух матчей — 3:7

Голы: Гамейро 11, 58 — Обамеянг 17, 69, 88, Лакасетт 50.

"Валенсия": Нето, Пиччини (Солер 56), Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Парехо, Кокелен, Гедеш (Торрес 71), Гамейро, Родриго (Санти Мина 72).

"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Торрейра (Гендузи 80), Джака, Озил (Мхитарян 62), Колашинац (Мустафи 71), Лакасетт, Обамеянг.

Предупреждения: Гарай, Гайя, Паулиста — Озил.


Метки Арсенал, Валенсия, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 23:50

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  1. lexa-arsenal 10.05.2019 00:53 # lexa-arsenal
    Главный камбэк недели.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70647/?c=1

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  2. cristean2 10.05.2019 00:53 # cristean2
    Еее, теперь официально лучшая лига в мире.

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  3. blacker19 10.05.2019 00:53 # blacker19
    Не смотрел , сэкономил нервы )

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  4. urmat 10.05.2019 00:52 # urmat
    Отскок полный, бллляяя

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  5. kanoniru-poker 10.05.2019 00:52 # kanoniru-poker
    Лфк и Аснл, суперкап Аснл в один мяч

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  6. ry-l 10.05.2019 00:51 # ry-l
    Ахуенно аристократы с Кепой во главе местных довенов подожгли и собрали. Великий клуб-таки - Челси.

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  7. rj1992 10.05.2019 00:50 # rj1992
    Прогнозы на финалы ЛЕ и ЛЧ я заскриню кто топовый капер Фапла:
    ЛФК-ТТХ 3-1
    Арсенал-Челси 1-2

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  8. chebrec 10.05.2019 00:50 # chebrec
    Ехехехехехехехе а ну ка спрятались хейтерочки ахахахахахахаха!!!!

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  9. kos9k 10.05.2019 00:49 # kos9k
    АПЛ сила, нас ждут огненные финалы

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  10. kanoniru-poker 10.05.2019 00:49 # kanoniru-poker
    И если после этого они отскочат в финале то это пиздец как несправедливо будет

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  11. ditotonatale 10.05.2019 00:49 # ditotonatale
    пока кто-то выносит дома барсу 4-0, другие кое-как по пеналям отскакивают в финал лч, ору с этих обоссышей )))

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  12. bezviz 10.05.2019 00:49 # bezviz
    а шо с е6алом?)))

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  13. mancityman 10.05.2019 00:49 # mancityman
    Будут пенальти, эпические пенальти)

    Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/

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  14. raka-eve 10.05.2019 00:49 # raka-eve
    Повезло арсеналу, с немцами опять недооценка и флюгер в жопу по истечении 90 минут. А тут пенсов раскатают.

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  15. chebrec 10.05.2019 00:48 # chebrec
    Победааааааааааааааааааааааааа!!!!!!

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  16. contrario 10.05.2019 00:48 # contrario
    АПЛ доминирует.

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  17. opium07 10.05.2019 00:48 # opium07
    Ахахахах очко Кепы затащило Челси в финал))))

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  18. invincible141ars 10.05.2019 00:48 # invincible141ars
    Пизда вам,синие

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  19. slash-lfc 10.05.2019 00:48 # slash-lfc
    Тем лучше, в финале их просто обоссут ))

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  20. thegodfather 10.05.2019 00:48 # thegodfather
    кепа = 80 млн

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