"Челси" может покинуть "Стэмфорд Бридж"

Стремление обзавестись просторным стадионом может заставить "Челси" покинуть "Стэмфорд Бридж".

"Стэмфорд Бридж", построенный в 1876 году, бессменно является домом для "синих" с 1905 года. Однако в своем нынешнем состоянии арена вмещает только 41,600 зрителей — меньше всех в топ-6 Премьер-Лиги.



Изначальный план "Челси" состоял в том, чтобы реконструировать "Стэмфорд Бридж" — снести стадион и построить на его месте новый 60-тысячный. Клуб был готов по примеру "Тоттенхэма" на несколько сезонов обзавестись временным пристанищем, пока идут строительные работы.



Однако все уперлось в финансы — столь масштабная стройка в сердце Лондона обошлась бы клубу более чем в 1 миллиард фунтов.



Как сообщает Daily Mail, боссы "Челси" открыты к идее, чтобы построить новый стадион в другом месте. Это позволило бы "Челси" сэкономить 500 млн. фунтов.



В данный момент "синие" активно изучают подходящие участки земли. Проект же по реконструкции "Стэмфорд Бридж", все разрешения на который уже получены, остается в замороженном состоянии, но полностью эта идея не отвергнута.