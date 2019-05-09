Коутиньо принес "Ливерпулю" еще 4.3 млн. фунтов

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо принес "Ливерпулю" дополнительный бонус в 4.3 миллиона фунтов.

В минувший вторник Коутиньо не смог предотвратить унизительное поражение "Барсы" на "Энфилде" со счетом 4:0. "Ливерпуль" совершил невероятный камбэк и вырвал путевку в финал Лиги Чемпионов.



В испанской прессе сразу же появились истории, что этой победой "красные" лишили себя бонуса в 5 млн. фунтов, который полагался бы "Ливерпулю" за выход нынешнего клуба Коутиньо в финал Лиги Чемпионов.



Однако изданию Liverpool Echo стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Когда "Ливерпуль" продавал Филиппе в "Барселону" в январе 2018, то сразу получил только 106 млн. фунтов, а оставшиеся 36 млн. фунтов были прописаны в качестве бонусов, но суть связанного с Лигой Чемпионов бонуса немного другая.



На самом деле бонус в размере 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) полагается "красным" за достижение "Барсой" четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Таким образом, Филиппе уже принес своему бывшему клубу эти дополнительные деньги.



Liverpool Echo подчеркивает, что в январе 2018 спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс заставил "Барсу" заплатить почти в два раза больше, чем она была готова всего полугодом ранее. Эти деньги "красные" инвестировали с умом, купив Виргила Ван Дейка и Алиссона — игроков, которые помогли команде Юргена Клоппа превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги и трофей Лиги Чемпионов.