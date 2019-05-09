Коутиньо принес "Ливерпулю" еще 4.3 млн. фунтов

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо принес "Ливерпулю" дополнительный бонус в 4.3 миллиона фунтов.

В минувший вторник Коутиньо не смог предотвратить унизительное поражение "Барсы" на "Энфилде" со счетом 4:0. "Ливерпуль" совершил невероятный камбэк и вырвал путевку в финал Лиги Чемпионов.

В испанской прессе сразу же появились истории, что этой победой "красные" лишили себя бонуса в 5 млн. фунтов, который полагался бы "Ливерпулю" за выход нынешнего клуба Коутиньо в финал Лиги Чемпионов.

Однако изданию Liverpool Echo стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Когда "Ливерпуль" продавал Филиппе в "Барселону" в январе 2018, то сразу получил только 106 млн. фунтов, а оставшиеся 36 млн. фунтов были прописаны в качестве бонусов, но суть связанного с Лигой Чемпионов бонуса немного другая.

На самом деле бонус в размере 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) полагается "красным" за достижение "Барсой" четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Таким образом, Филиппе уже принес своему бывшему клубу эти дополнительные деньги.

Liverpool Echo подчеркивает, что в январе 2018 спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс заставил "Барсу" заплатить почти в два раза больше, чем она была готова всего полугодом ранее. Эти деньги "красные" инвестировали с умом, купив Виргила Ван Дейка и Алиссона — игроков, которые помогли команде Юргена Клоппа превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги и трофей Лиги Чемпионов.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 21:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverfun 09.05.2019 21:59 # liverfun
    этот эдвардс гений, конечно. умеет сделки проворачивать.
    мощную систему фсг создали, вся структура проработана и отлажена, вот смотришь на маню с их финансами и понимаешь, что без грамотного подхода перспектив у клуба никаких

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  2. brown-ale 09.05.2019 21:44 # brown-ale
    Бизнес молодость.

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  3. chr1s8rown 09.05.2019 21:32 # chr1s8rown
    Бизнес кар 7

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  4. lfcynwa 09.05.2019 21:28 # lfcynwa
    бизнес седан

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  5. electric 09.05.2019 21:25 # electric
    Барса оподливилась и дальше продолжает оподливаться. эх эх эх

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  6. role-playin 09.05.2019 21:17 # role-playin
    Он всего год назад ушел, чтоли? Кажется будто уже года 2-3.

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