Азар хочет, чтобы "Челси" поскорее отпустил его в Мадрид

Плеймейкер "Челси" Эден Азар начал готовиться к переезду в Испанию и хочет, чтобы его трансфер в "Реал" случился как можно скорее.

По информации ESPN, недавно игрок сборной Бельгии встречался с директором "синих" Мариной Грановской и попросил свой клуб поскорее договориться с "Реалом" об условиях его трансфера.



Однако Грановская по-прежнему отказывается идти на уступки и готова отпустить Азара только за 100 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Эдена. "Реал" такую сумму считает чрезмерной.



Эта ситуация вызывает определенное недовольство у Азара, чья семья уже вовсю ищет жилье в столице Испании и выбирает, в какую школу отдать детей.



Еще ESPN утверждает, что 28-летний Азар находится в постоянном контакте с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а также общается с нападающим "сливочных" Каримом Бензема.



Таким образом, Азар уже целиком думает о следующем этапе своей карьеры, несмотря на то, что "Челси" может продлить свой сезон до конца мая, если достигнет финала Лиги Европы.