Азар хочет, чтобы "Челси" поскорее отпустил его в Мадрид

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар начал готовиться к переезду в Испанию и хочет, чтобы его трансфер в "Реал" случился как можно скорее.

По информации ESPN, недавно игрок сборной Бельгии встречался с директором "синих" Мариной Грановской и попросил свой клуб поскорее договориться с "Реалом" об условиях его трансфера.

Однако Грановская по-прежнему отказывается идти на уступки и готова отпустить Азара только за 100 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Эдена. "Реал" такую сумму считает чрезмерной.

Эта ситуация вызывает определенное недовольство у Азара, чья семья уже вовсю ищет жилье в столице Испании и выбирает, в какую школу отдать детей.

Еще ESPN утверждает, что 28-летний Азар находится в постоянном контакте с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а также общается с нападающим "сливочных" Каримом Бензема.

Таким образом, Азар уже целиком думает о следующем этапе своей карьеры, несмотря на то, что "Челси" может продлить свой сезон до конца мая, если достигнет финала Лиги Европы.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 20:50

Количество просмотров Просмотров: 1171

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Последние комментарии:




  1. gunars 09.05.2019 21:55 # gunars
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
    даже жопар))

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  2. chebrec 09.05.2019 21:29 # chebrec
    Трейтор!!!

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  3. chelsiukpro 09.05.2019 21:18 # chelsiukpro
    Азар дакинь свойх 50млн к Реала и свободен на все стороны!

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  4. mancunia-planet 09.05.2019 21:07 # mancunia-planet
    давай-давай, до свидания

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  5. lexgalaxy 09.05.2019 21:06 # lexgalaxy
    Давай до свидания

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  6. xin 09.05.2019 21:04 # xin
    Лигенда

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  7. admet 09.05.2019 21:01 # admet
    Тот случай, когда Михайло пашет в ESPN на подработке.

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  8. suddenly 09.05.2019 20:58 # suddenly
    >>несмотря на то, что "Челси" может продлить свою сезон до конца мая

    Ребят, когда таджик Михайло выучит русский язык?

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  9. mancityman 09.05.2019 20:57 # mancityman
    Keeeeeek

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