Азар хочет, чтобы "Челси" поскорее отпустил его в Мадрид
Плеймейкер "Челси" Эден Азар начал готовиться к переезду в Испанию и хочет, чтобы его трансфер в "Реал" случился как можно скорее.
По информации ESPN, недавно игрок сборной Бельгии встречался с директором "синих" Мариной Грановской и попросил свой клуб поскорее договориться с "Реалом" об условиях его трансфера.
Однако Грановская по-прежнему отказывается идти на уступки и готова отпустить Азара только за 100 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Эдена. "Реал" такую сумму считает чрезмерной.
Эта ситуация вызывает определенное недовольство у Азара, чья семья уже вовсю ищет жилье в столице Испании и выбирает, в какую школу отдать детей.
Еще ESPN утверждает, что 28-летний Азар находится в постоянном контакте с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а также общается с нападающим "сливочных" Каримом Бензема.
Таким образом, Азар уже целиком думает о следующем этапе своей карьеры, несмотря на то, что "Челси" может продлить свой сезон до конца мая, если достигнет финала Лиги Европы.
09.05.2019 20:50
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все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
даже жопар))
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Трейтор!!!
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Азар дакинь свойх 50млн к Реала и свободен на все стороны!
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давай-давай, до свидания
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Давай до свидания
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Лигенда
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Тот случай, когда Михайло пашет в ESPN на подработке.
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>>несмотря на то, что "Челси" может продлить свою сезон до конца мая
Ребят, когда таджик Михайло выучит русский язык?
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Keeeeeek
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